가수 임영웅이 뮤비 촬영장에서 아이돌 센터 같은 비주얼과 퍼포먼스로 시선을 사로잡았다.12일 임영웅의 채널 '임영웅'에는 "뮤비가 자꾸 늘어나요.. 비하인드 풍년. 하나 찍었더니 두 개가 되고.. 세 개가 되고.."라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 임영웅은 "'그댈 위한 멜로디' 촬영을 하러 왔다"며 밝은 모습으로 인사했다. 임영웅은 카메라 앞에서 자신감 있는 눈빛으로 시선을 압도했다.또한 아이돌 뮤비를 방불케하는 다채로운 색감의 세트장에서 임영웅은 화려한 발재간과 안무를 완벽하게 소화했다. 특히 임영웅은 엔딩 포즈 또한 아이돌 센터 멤버처럼 능숙하게 표현해냈다.촬영 소감에 대해 임영웅은 "과하게 찍을 생각은 없었는데 좋은 모습을 다양하게 팬분들에게 보여주면 좋으니까, 고퀄리티의 뮤비가 나올 것 같다"고 팬들에 대한 애정 어린 마음을 전했다.한편, 임영웅은 의 콘서트는 2025 전국투어의 마지막 지역인 부산까지 전 지역 전 회차 전석 매진을 기록, 이번 투어도 올 매진 신화를 이어가고 있다. 임영웅의 광주 콘서트는 오는 12월 19일부터 21일까지 김대중컨벤션센터에서 개최되며, 그 후 2026년 1월 2일부터 4일까지 대전, 1월 16일부터 18일까지 서울 고척스카이돔, 2월 6일부터 8일까지 부산에서도 열린다.ㅣ조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr