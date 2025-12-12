'THE 맛있는 녀석들' 코미디언 황제성이 인생 첫 국물 닭발에 도전한다. '43년 생애 첫 경험'에 모두의 관심이 집중됐다.
12일 방송되는 코미디TV 'THE 맛있는 녀석들'(이하 'THE 맛녀석')은 반전 매력을 지닌 식당들을 찾아가는 '반전 식당 특집'의 첫 번째 이야기를 공개한다.
이날 김준현, 문세윤, 황제성, 김해준은 성수의 정체불명 연구실에서 먹방을 시작하며 이색적인 여정의 서막을 연다.
두 번째로 방문한 반전 식당에서 멤버들은 해당 집의 인기 메뉴인 숙주 국물 닭발을 주문한다. 숙주가 가득 들어간 국물 닭발을 맛본 멤버들은 "국물 예술이다", "닭발까지도 안 갔는데 숙주가 너무 맛있다"라며 연신 감탄을 쏟아낸다. 본격적인 시식을 앞두고 황제성은 "닭발 먹는 법 좀 가르쳐줘라", "이거 어떻게 먹어야되니"라며 어쩔 줄 몰라 한다. 여유롭게 닭발을 즐기는 김해준을 바라보며 "이렇게 먹으면 돼?"라며 묻던 그는 두려움 반 설렘 반으로 한 입을 떼고, "생긴 거랑 다르구나", "너무 맛있다"라며 놀라움을 감추지 못한다. 이어 폭풍 먹방을 펼치며 "닭발이 이렇게 맛있는지 몰랐다", "매력 있다" 등 호평을 이어간다.
황제성은 "나는 이게 거의 첫 단추"라며 국물 닭발이 생애 첫 도전임을 밝힌다. 김해준은 "첫 단추를 너무 높게 끼웠다"라며 맛에 대한 기대감을 한층 끌어올렸다.
'반전 식당 특집'이라는 이름처럼, 이번 방송에서는 각 식당에 숨겨진 다양한 반전 요소들이 또 하나의 관전 포인트로 등장한다.
'THE 맛있는 녀석들' 반전 식당 특집은 12일 저녁 8시 코미디TV에서 방송된다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
