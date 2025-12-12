사진=텐아시아DB

사진제공=코미디TV

'THE 맛있는 녀석들' 코미디언 황제성이 인생 첫 국물 닭발에 도전한다. '43년 생애 첫 경험'에 모두의 관심이 집중됐다.12일 방송되는 코미디TV 'THE 맛있는 녀석들'(이하 'THE 맛녀석')은 반전 매력을 지닌 식당들을 찾아가는 '반전 식당 특집'의 첫 번째 이야기를 공개한다.이날 김준현, 문세윤, 황제성, 김해준은 성수의 정체불명 연구실에서 먹방을 시작하며 이색적인 여정의 서막을 연다.두 번째로 방문한 반전 식당에서 멤버들은 해당 집의 인기 메뉴인 숙주 국물 닭발을 주문한다. 숙주가 가득 들어간 국물 닭발을 맛본 멤버들은 "국물 예술이다", "닭발까지도 안 갔는데 숙주가 너무 맛있다"라며 연신 감탄을 쏟아낸다.본격적인 시식을 앞두고 황제성은 "닭발 먹는 법 좀 가르쳐줘라", "이거 어떻게 먹어야되니"라며 어쩔 줄 몰라 한다. 여유롭게 닭발을 즐기는 김해준을 바라보며 "이렇게 먹으면 돼?"라며 묻던 그는 두려움 반 설렘 반으로 한 입을 떼고, "생긴 거랑 다르구나", "너무 맛있다"라며 놀라움을 감추지 못한다. 이어 폭풍 먹방을 펼치며 "닭발이 이렇게 맛있는지 몰랐다", "매력 있다" 등 호평을 이어간다.황제성은 "나는 이게 거의 첫 단추"라며 국물 닭발이 생애 첫 도전임을 밝힌다. 김해준은 "첫 단추를 너무 높게 끼웠다"라며 맛에 대한 기대감을 한층 끌어올렸다.'반전 식당 특집'이라는 이름처럼, 이번 방송에서는 각 식당에 숨겨진 다양한 반전 요소들이 또 하나의 관전 포인트로 등장한다.'THE 맛있는 녀석들' 반전 식당 특집은 12일 저녁 8시 코미디TV에서 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr