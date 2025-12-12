배구계 승부 조작 터졌는데…이제훈, 결국 스포츠 에이전트 됐다 ('모범택시3')

사진제공=SBS

이제훈이 엘레강스한 이태리 신사 '로렌조 도기'로 변신한다.SBS 금토드라마 '모범택시3'는 베일에 가려진 택시회사 무지개 운수와 택시기사 김도기가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극이다.방송 첫주에는 9%대로 시작했지만, 4회 만에 10%대를 돌파했다. 방송 3주차에는 12.0%로 또 한 번 자체 최고 시청률을 경신했다. 12월 1주차 펀덱스(FUNdex) TV 화제성 순위에서도 드라마-비드라마 통합 1위를 기록했다. 영상 누적 조회수는 무려 1억 7백만 뷰(SBS 공식 SNS 멀티채널 합계)를 돌파했다.이런 가운데 '모범택시3' 측이 12일 7화 방송을 앞두고 택시히어로 김도기(이제훈 분)의 새로운 부캐인 '로렌조 김'을 공개해 이목을 집중시킨다. 그는 한국에서 유망한 배구 선수를 발굴해 해외 무대로의 진출을 돕는 스포츠 에이전트이자, 수많은 글로벌 스포츠 스타를 탄생시킨 '배구계 미다스의 손'. 첫 방송 전 오상호 작가가 "개인적으로 어떻게 표현될지 가장 궁금한 부캐 중 하나"라며 기대감을 드러낸 바 있어 이목이 쏠린다.공개된 스틸 속 도기는 세련된 포마드 헤어, 고급스러운 쓰리피스 정장과 패셔너블한 스카프 스타일링을 통해 '이태리 신사' 비주얼을 구현했다. 평소의 모범택시가 아닌 정통 클래식카의 운전대를 잡은 도기의 모습에서 엘레강스한 매력이 폭발한다. 배구 경기장 안, 도기는 진지한 눈빛으로 선수들의 움직임을 관찰하고 있다. 스피드 건을 손에 쥔 자태에서도 품격이 흘러넘쳐 탄성을 자아낸다.이날 방송되는 7화에서는 도기와 ‘무지개 히어로즈’가 15년 전에 벌어진 ‘진광대 배구부 박민호(이도한 분) 시신 없는 살인사건’이 승부조작과 연루돼 있다는 것을 알고, 현재도 행해지고 있는 승부조작을 역으로 이용해 박민호를 찾으려 판을 짠다. 이 가운데 스포츠 에이전트 '로렌조 도기'가 어떤 활약을 펼칠지, 15년 동안 피해자들을 처절한 고통에 가둔 악랄한 빌런들을 어떻게 응징할지 주목된다.'모범택시3' 측은 "다가오는 방송에서는 '로렌조 도기'로 변신한 이제훈의 색다른 모습이 공개된다. 앞선 에피소드에서 영어, 일본어 실력을 뽐낸 그가 이번엔 이태리어까지 소화할 예정"이라며 "통쾌함의 역치를 끌어올리기 위해 이제훈의 멀티 부캐 연기부터, 혼신의 액션 연기에 이르기까지, 모든 것을 쏟아부은 에피소드다. 7, 8화 모두 시원하게 보실 수 있을 것"이라고 전했다.'모범택시3' 7회는 12일 오후 9시 50분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr