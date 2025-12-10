사진제공=스토리제이컴퍼니

'굿보이'에서 배우 박보검의 조력자로 나섰던 배우 태원석이 '빌런즈'에 출연한다10일 소속사 스토리제이컴퍼니 측은 "배우 태원석이 '빌런즈'에서 탁중기역으로 묵직하고 강렬한 모습을 보여줄 예정이다. 많은 기대와 관심 부탁드린다"고 밝혔다.티빙 오리지널 '빌런즈'는 초정밀 위조지폐 슈퍼노트를 둘러싼 악인들의 피 튀기는 충돌과 대결을 그린 슈퍼범죄액션이다. 그 가운데 태원석이 맡은 탁중기는 비리 형사 장중혁의 오른팔 역할로 그에게 충성을 다하는 인물. 그는 남다른 피지컬에 구수한 사투리까지 더해 강렬한 모습을 보여줄 예정이다.태원석은 OCN '플레이어', 넷플릭스 '글리치'와 '사냥개들' 등 다양한 작품을 통해 본인만의 캐릭터를 구축해 왔다. 뿐만 아니라 안정적인 연기력과 중저음의 목소리로 시청자들의 시선을 사로잡았다. 특히 지난 7월에 종영한 JTBC '굿보이'에서 전 원반던지기 동메달리스트이자 현 강력특수팀 팀장 신재홍 역을 맡아 대중에게 이름을 알렸따 .태원석을 비롯해 배우 유지태, 이민정 등이 출연하는 '빌런즈'는 오는 18일 티빙에서 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr