/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진 = 신바엔터테인먼트(김종민), 티엔엔터테인먼트(붐), 장구의신 엔터테인먼트(박서진), 메타코미디(신윤승), KBS(박철규), 어비스컴퍼니(영탁), 초이크리에이티브랩(김연자), 씨에이엠위더스(10CM), 미디어랩시소(송은이), 빅플래닛메이드엔터(이승기), 비트인터렉티브(포레스텔라) 제공

박나래·조세호가 논란으로 인해 방송 활동 중단을 선언한 가운데, 김종민과 송은이를 비롯한 다양한 아티스트들이 ‘2025 KBS 연예대상’ 축하 무대를 꾸민다.오는 20일(토) 서울 영등포구 여의도 KBS 신관 공개홀에서 개최되는 ‘2025 KBS 연예대상’에는 김종민·붐·박서진·신윤승·박철규, 영탁·김연자, 10CM(십센치)·송은이, 이승기, 포레스텔라가 출연해 축하 무대를 펼친다.KBS 간판 예능에서 맹활약해온 김종민·붐·박서진·신윤승·박철규는 ‘2025 KBS 연예대상’을 위해 한정판 합동 무대를 준비하고 있다. ‘1박 2일 시즌4’의 든든한 맏형이자 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’의 MC 김종민, ‘신상출시 편스토랑’, ‘가는정 오는정 이민정’에서 진행 실력과 예능감을 동시에 발휘해온 붐, ‘살림하는 남자들 시즌2’의 주역이자 트로트 대세 박서진, ‘개그콘서트’의 인기 코너 ‘데프콘 썸 어때요’를 이끌고 있는 신윤승, ‘아침마당’ MC이자 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에서 남다른 끼를 보여준 바 있는 아나운서 박철규가 뭉친다.영탁·김연자, 10CM(십센치)·송은이의 세대를 뛰어넘는 듀엣 무대도 놓칠 수 없는 관전 포인트다. 트로트계를 대표하는 영탁과 김연자는 앞서 듀엣곡 ‘주시고 (Juicy Go)’를 발표했다. 또한 뮤직 토크쇼 ‘더 시즌즈 - 10CM의 쓰담쓰담’의 MC 10CM(십센치)는 게스트로 출연한 송은이에게 “선배님이 딱 맞는 저의 멘토님이다. 선배님의 MC 스타일이 너무 좋다”라며 존경심을 드러낸 바 있다.여기에 이승기, 포레스텔라(배두훈·강형호·조민규·고우림)가 가세한다. 자타공인 만능 엔터테이너이자 조용필의 ‘여행을 떠나요’ 리메이크로 국민적인 사랑을 받은 이승기는 조용필 트리뷰트 무대를 준비해 특별한 의미를 더한다. 더불어 KBS 2TV ‘불후의 명곡’에서 경연마다 레전드를 경신하며 무패 신화를 써온 K-크로스오버 대표주자 포레스텔라의 고품격 무대가 안방극장을 찾아간다.‘2025 KBS 연예대상’은 앞서 가수 이찬원, 배우 이민정, 코미디언 문세윤을 3MC로 확정한 데 이어 초호화 축하 무대 라인업까지 갖추면서 축제의 장을 예고하고 있다.‘2025 KBS 연예대상’은 오는 20일(토) 오후 9시 20분 KBS 신관 공개홀에서 개최되며, KBS 2TV에서 생방송으로 진행된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr