사진=앤피오

사진=앤피오

사진=앤피오

배우 신예은이 현 소속사 앤피오와 재계약을 체결했다. 앞서 그의 소속사 측은 최근 "12월 21일 이전 도착한 선물만 배우에게 전달될 예정이며, 이후부턴 편지 수령만 가능하다"고 밝혔다.강훈, 김동희 등이 소속된 앤피오는 10일 보도자료를 통해 "신예은 배우와의 굳건한 신뢰를 바탕으로 재계약을 체결했다. 소중한 동행을 계속하게 되어 굉장히 기쁘다. 신예은 배우가 더욱 즐겁고 편안한 환경에서 활동할 수 있도록 변함없는 마음으로 전폭적인 지원을 이어갈 것이다."라고 밝혔다.2018년 웹드라마 '에이틴' 도하나 역으로 데뷔한 신예은은 신선한 매력과 안정적인 연기력으로 ‘도하나 신드롬’을 일으키며 데뷔와 동시에 뜨거운 사랑을 받았다. 이후 드라마 '사이코메트리 그녀석', '어서와', '경우의 수', '3인칭 복수', '더 글로리', '꽃선비 열애사', '정년이', '백번의 추억', ‘탁류'를 포함한 다수의 작품과 영화 '말할 수 없는 비밀'에 출연하며 활발하게 활동 중이다.신예은은 학원물, 스릴러, 사극, 시대극 등 다양한 장르에서 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증하며 자신만의 필모그래피를 견고히 쌓아가고 있다. 특히 '더 글로리'의 박연진 아역과 '정년이'의 허영서, 그리고 지난 10월 종영한 ‘백번의 추억’ 서종희 캐릭터로 펼친 열연은 대중들의 큰 호평을 이끌어 내며 배우 신예은의 연기력과 존재감을 다시금 각인시켰다.신예은은 2026년 공개되는 지니 TV 오리지널 드라마 '존버닥터'(가제)에서 비밀스러운 사연을 안고 나타난 간호사 '육하리' 역을 맡아 촬영하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr