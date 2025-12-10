이상민, ♥아내 '독박 밥상' 자랑하더니…재혼 8개월 만에 혼밥 신세 "몰래 이혼했냐" ('돌싱포맨')

사진=텐아시아 DB

지난 4월 10살 연하의 비연예인과 혼인신고를 한 이상민이 재혼 8개월 만에 이혼 의심을 받았다.지난 9일 방송된 SBS 예능 ‘신발 벗고 돌싱포맨’에서는 황신혜, 윤다훈, 미미미누가 게스트로 출연했다.이날 오프닝에서 이상민은 탁재훈의 열창에도 혼자 식사하는데 열중했다. 이를 본 김준호가 “형은 결혼했는데도 왜 여기서 밥을 먹냐”고 했고, 탁재훈은 “결혼도 몰래 하더니 이혼도 몰래 한 거 아니냐”라고 놀렸다.이에 이상민은 어이없다는 듯이 웃더니 김준호에게 “왜 내 생활을 네가 궁금해 하냐”고 버럭했다. 밥 하나로 불거진 돌돌싱설에 김준호는 “결혼했는데 매일 혼자 먹으니까”라고 했다.탁재훈이 때 마침 노래를 틀었고, 이상민이 “노래 제목이 ‘얄미운 사랑’이었나?”라고 묻자 ‘몰래 한 사랑’이라고 밝혔다. 가사는 '몰래 사랑했던 그 여자 몰래 사랑했던 그 남자'였고, 제작진은 자막에 '언제든 돌아오길 바라는 한 남자'라고 적어 웃음을 자아냈다. 김준호는 임원희에게 “형은 몰래라도 좀 해라”고 말했다.한편, 이상민은 지난 7월 '돌싱포맨' 방송에서 아내에게 문자로 음식을 주문한다고 밝혀 '독박 밥상' 의혹이 불거지기도 했다. 당시 그는 아내에게 보낸 문자 메시지를 공개했는데, 메시지에는 “오늘 저녁 삼겹살에 모둠 쌈 마늘에 된장찌개 먹을 수 있을까요?”라고 저녁 메뉴를 주문하는 내용이 담겼다. 이를 본 김지민은 “이건 이모님에게 보내는 거 아니냐”고 의심했고, 김준호도 “집사야 뭐야, 요리사야?”라고 반응했다.그러나 이상민은 꿋꿋하게 “결혼을 목적으로 연애를 하면 조심스레 대하는 게 어색하지 않다. 자연스럽게 존대하고 상대도 존대한다”고 말했다. 그러면서 "일 끝나고 가면 한 상 차려져있다"고 자랑했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr