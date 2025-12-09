[종합] 공효진, 인성 논란 불거졌다…"촬영장서 가스라이팅, 스트레스로 맹장 터져" ('짠한형')

사진=텐아시아DB

배우 하정우가 공효진에 대해 폭로했다.지난 8일 공개된 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '층간 성음 난무하는 하정우 이하늬 공효진 김동욱 대환장 잡도리 파티'라는 제목의 영상이 올라왔다. 이날 영상에서는 영화 '윗집 사람들' 배우 하정우, 이하늬, 공효진, 김동욱이 게스트로 출연했다.이날 이하늬는 "하정우를 유일하게 잡는 사람이 공효진"이라고 말했다. 이에 공효진은 "원래 내가 그런 스타일이 아닌데, 오빠를 잡는 편인 것 같다. 동갑이나 동생보단 오빠만 잡는다"고 인정했다. 그러면서 "공유랑 하정우, 딱 두 명만 잡는다"고 했다.이하늬는 "현실 남매 케미가 있다. 덜 친하면 절대 있을 수 없다. 감히 하정우한테 저럴 수 있는 사람은 공효진뿐"이라고 강조했고, 공효진은 "만나고 헤어지면 아침에 잔소리 많이 해서 미안하다고 사과한다"고 밀했다.하정우는 공효진에게 섭섭함을 드러내기도 했다. 그는 “시나리오를 너무 까칠하게 본다. 그걸로 1시간 20을분 통화했다. 내가 알아서 고치려고 했는데”라며 “영화 끝나고 스트레스로 맹장이 터져 수술까지 했다. 80%는 공효진 때문”이라고 폭로했다.또 하정우는 “공효진이 촬영장에서 계속 ‘요즘 말 나와, 소문 있다’라고 한다. 누구냐고 물어보면 말 안 해준다”며 “자꾸 가스라이팅한다. 들었다 놨다 한다"고 말했다. 이에 공효진은 “조심하라는 것”이라며 너스레를 떨었다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr