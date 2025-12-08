사진=키 SNS

사진=키 SNS

그룹 샤이니 멤버 키가 박나래의 '주사이모'로 알려진 이 씨와 연결 정황이 포착한 가운데, 팬들이 해명을 요구하고 나섰다.키는 지난 7일 자신의 인스타그램에 "i still cannot believe... you are amazing person cynthia🩵🧙🧙‍♀️"(아직도 믿을 수 없어... 신시아 당신은 놀라운 사람입니다)라는 문구와 함께 두 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 키가 나이지리아계 영국인 가수 겸 배우 신시아 에리보와 기념 촬영을 하고 있는 모습. 키는 평소보다 살이 오른 몸매를 보여 눈길을 끌었다.해당 게시물에는 두 사람의 만남이 놀랍다는 반응이 줄을 이었지만, 일부 해명의 댓글이 보였다. 최근 불거진 박나래의 '주사이모'와 키 사이 새로운 연결 정황이 포착됐기 때문이다.최근 여러 온라인 커뮤니티에는 '주사이모' 이 씨가 자신의 SNS에 올렸던 영상이 공유됐다. 해당 영상에서 이 씨는 키의 반려견으로 알려진 갈색 푸들 '꼼데', 회색 푸들 '가르송'에게 인사를 건넸다.영상 속 집 내부 거울과 화분 위치 등이 키가 MBC '나 혼자 산다'에서 공개한 집과 동일한 배치라는 지적이 나오자 누리꾼들은 "이 씨가 키의 집에도 방문한 것이 아니냐"고 추측했다.이 씨는 지난해 12월 17일에도 꼼데로 보이는 반려견 사진을 올렸다. 이 씨는 "10년이 넘었는데 왜 아직도 째려보느냐", "가르송은 안 그런데 넌 왜 그러니" 등의 글을 덧붙여 키와의 오래된 친분을 암시했다. 이 씨는 현재 키와 관련된 게시물들을 모두 삭제한 상태다.이 씨는 박나래에게 의사 면허 없이 의료행위를 했다는 의혹에 휘말렸다. 한 매체는 박나래가 일산의 한 오피스텔에서 이 씨에게 링거를 맞는 사진을 확보했다고 보도했다. 또 항우울제를 처방 없이 복용했다는 의혹과 2023년 '나 혼자 산다' 대만 촬영에도 이 씨가 동행했다고 주장했다.이에 박나래 측은 "이 씨가 의사 면허를 가진 것으로 알고 있다"며, 프로포폴 등은 전혀 관련 없고 단순 영양제 주사만 맞았다고 해명했다.한편 키의 모친은 경상북도 칠곡에 위치한 대학병원 소속 간호사였다. 간호과장으로 승진해 지난해 12월 31일자로 정년 퇴직했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr