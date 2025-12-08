사진=(왼쪽)tvN STORY, E채널, (오른쪽)이탁수 SNS

배우 이종혁의 아들이 주당 면모를 보였다.이탁수는 지난 7일 자신의 인스타그램 스토리에 "22살..."이라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이탁수가 생일을 축하 받고 있는 모습. 집 부엌으로 보이는 공간에 케이크와 다양한 접시, 음식들이 놓여 있었고, 이탁수 앞에는 큰 와인잔과 위스키, 와인병이 놓여 있어 눈길을 끌었다.앞서 지난 8월 tvN STORY, E채널을 통해 방송된 '내 새끼의 연애'에는 이탁수와 전희철의 딸 전수완이 출연해 풋풋한 로맨스를 펼쳤다.지난 10월 방송된 마지막 회에서는 이탁수와 전수완이 최종 커플로 성사됐다. 이에 이종혁은 지난달 26일 방송된 채널A '요즘 남자 라이프-신랑수업'에 출연해 "최근 우리 아들 탁수가 '내 새끼의 연애' 나가서 맺어졌다. 커플이 됐다"라고 연애 사실을 자랑하기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr