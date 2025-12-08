김수용./사진=텐아시아DB

사진=유튜브 채널 '조동아리'

사진=유튜브 채널 '조동아리'

사진=유튜브 채널 '조동아리'

코미디언 김수용이 주식 투자로 그동안의 손실을 모두 만회했다고 전했다.지난 7일 유튜브 채널 '조동아리'에는 '이제 다시 시작하는 마음으로 못 마시는 술이지만 만취 느낌으로 달려봤습니다ㅎㅎ'라는 제목의 영상이 공개됐다. 1년 반 동안 콘텐츠를 이어온 출연자들은 자축의 시간을 갖고 그간의 게스트 출연 에피소드를 되짚었다.김용만이 "최고민수 씨 나왔을 때 얘기한 거 샀냐. 요즘 주식 쪽 다시 안 좋지 않냐"고 묻자 지석진은 "작살났다. 대화를 못할 정도"라고 답하며 어려움을 토로했다. 김용만은 "주식 쪽은 정답이 없다"고 말했고, 지석진은 "평생 해왔지만 정말 모르겠다"고 덧붙이며 공감했다.이 과정에서 김수용은 "좋다 좋다 얘기 나올 때가 팔 때다. 폭락할 때가 살 때"라고 의견을 내놨다. 지석진은 김수용을 가리키며 "얘가 수익률이 제일 좋다. 손해 아니라고 하더라"고 말을 건넸고, 김수용은 "나는 주식은 플러스"라고 밝혔다.김용만이 "이번에 우뚝 선 거냐"고 묻자 김수용은 "난 수익 나고 안 한 거다. 딱 끊었다"고 답했다. 이어 "이번 1년 동안 평생 걸 다 만회했다. -40%였던 게 1년 만에 플러스가 됐다"고 전해 출연진의 놀라움을 이끌었다.한편 김수용은 지난달 13일 경기 가평에서 유튜브 촬영 도중 급성 심근경색으로 쓰러져 병원으로 이송됐다. 의료진의 신속한 처치로 의식을 회복했으며, 당시 현장에 있던 김숙과 임형준의 심폐소생술(CPR)도 골든타임을 확보하는 데 도움이 된 것으로 전해졌다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr