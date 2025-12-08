사진=텐아시아DB

사진제공=JTBC

방송인 전현무(49)와 개그우먼 김숙(51)이 달콤살벌 대만 여행기를 펼친다.8일 방송되는 JTBC 예능 '톡파원 25시'에서는 대만 톡파원의 초대를 받은 MC 전현무와 김숙이 일본, 프랑스 톡파원과 함께 대만 타이베이로 랜선 투어를 떠난다.먼저 하루 1000잔이 넘게 팔릴 만큼 뜨거운 인기를 자랑하는 현지 버블티 명소를 찾은 전현무, 김숙, 일본 톡파원, 프랑스 톡파원은 타피오카 펄에 우유, 우유 폼, 흑설탕이 더해져 완성된 환상적인 달콤함을 맛보며 군침을 자극한다. 또 '케이팝 데몬 헌터스'에서 착안해 버블티 사자 보이즈로 변신한 이들은 소다 팝 노래에 맞춰 버블 팝 무대를 선보인다. 의상부터 안무까지 완벽한(?) 싱크로율을 자랑한 버블티 사자 보이즈의 데뷔 무대는 이날 방송에서 확인할 수 있다.또 2000년 전통의 칼 마사지를 받으러 향한 멤버들은 칼로 몸을 두드리는 무시무시한 비주얼에 시작부터 비명을 질러 웃음을 자아낸다. 그러나 이내 노곤해지는 몸에 김숙은 "나 이 칼 좀 사 가야겠다"고 말한다. 식사는 타이베이 10대 야경 맛집 중 하나로 꼽히는 마오콩의 레스토랑에서 이뤄진다. 이곳에서 대표 특산품 철관음을 사용해 훈제한 치킨을 먹은 네 사람은 입안에 넣자마자 녹는 살코기와 바삭한 껍질에 감탄을 표해 모두의 부러움을 산다.그런가 하면 포트루갈 제2의 도시, 포르투로 랜선 여행도 예고돼 있다. 불사궁을 방문한 톡파원은 그리스 로마 양식과 프랑스 르네상스 양식을 엿볼 수 있는 국가의 안뜰과 법정 등을 차례로 소개한다. 특히 알람브라 궁전에서 영감을 받아 지어져 역대급 화려함을 자랑하는 아랍홀의 등장에 김숙은 "역대급이다"라며 연신 감탄사를 내뱉는다.이어 톡파원은 Z세대들에게 선풍적인 인기를 끌고 있는 통조림 가게를 둘러본다. 이 가게는 정어리에 식용 금을 첨가한 골드바 모양의 통조림과 1916년부터 2025년까지 각 연도가 새겨진 통조림을 구매할 수 있어 눈길을 끈다. 무엇보다 연도가 새겨진 통조림에는 그해에 일어난 사건이나 태어난 유명 인사들의 이름이 적혀있어 본인의 출생 연도가 적힌 통조림을 찾아보는 재미를 선사한다.전현무와 김숙이 함께한 다이내믹 대만 여행기부터 남다른 역사를 자랑할 포르투 투어까지 알차게 담아낼 '톡파원 25시'는 이날 오후 8시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr