전소민♥최다니엘, 열애설 또 불거졌다…해외로 떠났다더니 "그때 섹시했어" ('대다난')

사진=텐아시아DB

전소민, 최다니엘의 열애설이 재점화된다.오는 9일 방송되는 MBC에브리원 예능 ‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’ 7회에서는 메콩강 놀이공원에 방문한 ‘라둥이들’ 김대호, 최다니엘, 전소민, 박지민의 잊지 못할 밤이 펼쳐진다. 강한 자들만 살아남을 수 있는 메콩강 놀이공원에서 발산되는 이들의 새로운 매력이 펼쳐질 예정이다.이날 ‘다가이드’ 최다니엘은 메콩강 놀이공원으로 라둥이들을 안내한다. 줄도, 순서도 없는 ‘먼저 타면 임자’ 시스템에 모두가 당황한 가운데, 이들은 처음으로 범퍼카 탑승에 도전한다. 이때 최다니엘과 함께 범퍼카를 탄 전소민은 그의 운전 실력에 반해 “그때 좀 섹시했잖아”라고 말해 스튜디오를 술렁이게 만든다.박지민은 테토녀 매력을 보여준다. 아수라장 속에서도 재빠르게 범퍼카를 선점해 혼자 남은 김대호까지 챙기는 야무진 면모를 보인 박지민. 그는 F1을 좋아하는 레이싱 덕후답게 폭주한다. 폭풍 드리프트와 추격전을 펼치는 박지민의 질주에 김대호도 질겁했다는 후문이다.진짜 재난은 안전바 없는 바이킹에서 찾아온다. 직원이 손으로 밀어 올리는 소형 바이킹을 가볍게 보던 라둥이들은 점점 각도가 올라가 수직에 가까워지자 순식간에 공포에 휩싸인다. 엉덩이가 떠오를 정도로 위험한 기울기에 김대호는 “이러다 다 죽어!”라고 절규하고, 반대로 박지민만 홀로 ‘푸쳐핸섭’을 외치며 광기 어린 텐션을 뽐낸다.강한자들만 살아남을 수 있는 메콩강 놀이공원에서 ‘라둥이들’이 무사히 밤을 마무리할 수 있을지는 이날 오후 8시 30분 방송되는 ‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr