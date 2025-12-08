사진=모델 겸 배우 장윤주 SNS

모델 겸 배우 장윤주가 딸과 함께한 근황을 공개했다.장윤주는 7일 자신의 SNS에 "커플 재킷 데이"라는 글과 함께 딸과 찍은 사진을 게시했다. 사진 속 두 사람은 같은 재킷을 맞춰 입고 카메라를 향해 포즈를 취하며 따뜻한 분위기를 연출했다.올해 8세가 된 장윤주의 딸은 또래보다 큰 키와 작은 얼굴, 긴 다리 비율로 눈길을 끌었다. 173cm로 알려진 장윤주와 나란히 서 있는 모습은 '모델 DNA'라는 반응을 이끌 만큼 닮은 외모를 보여줬다.장윤주는 2015년 디자이너 정승민과 결혼했으며, 2017년 딸을 품에 안았다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr