'48세' 장혁, 녹화 중 호칭에 심기 불편…결국 서운함 폭발 "나는 왜" ('박장대소')

/ 사진=텐아시아DB

장혁이 첫 ‘콜’부터 제대로 긁힌 모습을 보인다.오는 10일 오후 8시 50분 방송되는 채널S ‘박장대소’ 7회에서는 ‘박장 브로’ 박준형, 장혁이 “쭈니 오빠와 장혁 배우님의 팬인데 꼭 한 번 만나 달라”는 첫 ‘콜’을 받고 ‘극과 극’ 반응을 보이는 현장이 펼쳐진다.이날 두 사람은 행주산성 공원에서 화창한 날씨를 즐기다 첫 ‘콜’을 받는다. 그런데 장혁은 신청자가 보낸 ‘콜’ 속 호칭에 의문을 제기하며 심기 불편한 표정을 짓는다. 그는 “왜 쭈니 형은 ‘오빠’고, 나는 ‘배우님’이야?”라며 1976년생인 자기보다 나이가 위인 1969년생 박준형이 ‘오빠’ 호칭을 들은 것에 대한 서운함을 내비친다. 이에 빵 터진 박준형은 “원래 가수들은 항상 오빠라 불린다. 조용필 선배님도 (팬들의) 영원한 오빠인 것처럼”이라고 기세등등하게 말한다.두 사람이 티격태격 하고 있던 중, 지나가던 시민은 “장혁 님, 실물이 너무 잘생겼네”라며 응원을 보낸다. 그러더니 박준형에게는 “god 활동하실 때 (일산) 잣골 마을 반지하 숙소에 살지 않았냐? 그 시절 이웃 주민이다”라고 특별한 인연을 언급한다. 이에 놀란 박준형은 “맞다. 그때 숙소가 지하여서 TV도 안 나오고 휴대폰도 잘 안 터졌다. 사람들이 그때 얘기를 절대 안 믿는다”며 하소연한다. 이후로도 그는 일산 숙소 시절 얘기에 뭉클해하면서 “최고의 오프닝이다”라고 한 뒤, 이 시민과 인증샷까지 찍는다.오프닝부터 후끈 달아오른 가운데, ‘박장 브로’는 드디어 첫 ‘콜’의 신청인을 만나러 약속 장소로 이동한다. 그런데 신청인의 뒤태를 본 ‘박장 브로’는 “나이가 좀 있어 보이는데?”라고 예상하고, 잠시 후 고개를 돌린 신청인의 정체를 확인하자 “아~”라며 동시에 웃는다. 이어 장혁은 “저와는 초면이라 ‘배우님’이라고 극존칭을 쓴 거였구나”라며 안도의 한숨을 내쉰다.장혁과는 초면이지만, 박준형과는 ‘남매’ 같은 사이인 첫 신청자 겸 스페셜 게스트의 정체는 ‘박장대소’ 7회에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr