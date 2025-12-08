/ 사진=텐아시아 DB

연예계가 연일 이슈로 뜨거운 가운데 '금타는 금요일'이 시작된다.12월 26일 TV CHOSUN 신규 예능 '금타는 금요일'이 첫 방송된다. 대한민국에서 가장 핫한 트롯 스타 10인이 대한민국을 대표하는 '골든 스타'들의 인생곡을 재해석하며, 단 하나의 '골든컵'을 차지하기 위한 치열한 데스매치에 돌입한다. K-트롯을 이끄는 주역들이 총출동해, 명예와 자존심을 건 진검승부를 예고한다.'금타는 금요일' 론칭과 동시에 김성주, 붐의 MC 합류 소식이 전해졌다. 두 사람은 '미스트롯'과 '미스터트롯' 시리즈를 비롯해 '사랑의 콜센타-세븐스타즈', '미스터로또' 등 TV CHOSUN의 트롯 예능을 함께했다.다양한 무대에서 트롯 가수들과 호흡을 쌓아온 김성주와 붐은 이번에도 출연진 저마다의 매력을 끌어내는 안정적 진행과 유쾌한 케미로 '믿고 보는 조합'의 진가를 입증할 것으로 기대된다.한편, TV CHOSUN '금타는 금요일'은 오는 12월 26일 금요일 밤 10시 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr