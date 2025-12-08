추영우, 최예나와 우산 키스하더니…달달한 투샷

배우 추영우가 최예나와의 투샷을 공개했다.최근 추영우는 자신의 계정을 통해 최예나와의 달달한 투샷을 게재했다. 두 사람은 지난 6일 가오슝 내셔널 스타디움에서 개최된 ‘아시아 아티스트 어워즈(Asia Artist Awards, 이하 ‘AAA’)’에서 우산 키스 퍼포먼스를 펼친 바 있다.더불어 이날 최예나는 ‘AAA 베스트 뮤지션(AAA Best Musician)’ 상을 수상했다. 최예나는 “2025년 쉴 틈 없이 열심히 달려 왔다”라며 “이렇게 사랑하고 좋아하는 일을 하면서 달릴 수 있음에 너무 감사하다”고 밝혔다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr