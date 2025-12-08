차태현, '인성 논란'에 입 열었다…"싸가지 없다고 소문나, 많이 사람 된 것" ('요정재형')[종합]

배우 차태현 / 사진 = 텐아시아DB

배우 차태현이 자신의 '인성 논란'에 대해 셀프 디스했다.지난 7일 유튜브 채널 '요정재형'에는 '아니 수찬이가 진짜 괜찮대?'라는 제목의 영상이 올라왔다. 이날 영상에는 차태현이 게스트로 출연했다.지난 4월 배우 조인성과 소속사를 차리며 대표가 된 차태현. 그는 대표로서의 고충을 털어놓으며 "옛날에는 내가 누구를 만나고 그런 성격이 아니었다. 이제는 그냥 만난다"고 말했다.이에 정재형은 "데뷔했을 때 너 싸가지 없다는 소문이 있었어"고 물었다. 차태현은 "(그런 소문) 많이 있었다. 나는 사람이 안 변한다고. 쟤는 처음부터 지금까지 싸가지가 없다고. 저는 많이 사람 된 거다"고 덤덤하게 자신의 험담을 늘어놨다.정재형은 "'우리들의 블루스'를 하는 데 너무 좋았다. 태현이는 정말 다이렉트로 던진다. 직구를 날리는데 누군가를 기분 나쁘게 하는 건 아니다"라고 회상했다.차태현은 "어릴 때는 더 직설적으로 얘기하고 그랬다. 누가 뭐 얘기해도 그러거나 말거나 이랬는데, 확실히 나이를 먹으면서 조심스러워지더라"고 밝혔다.이에 정재형은 "(출연자들이) 애들이니까. '우리들의 발라드'에서는 너가 확 조심하는 게 느껴지더라"고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr