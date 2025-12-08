사진=이유비 SNS

배우 이유비가 오랜만의 근황을 전했다.이유비는 지난 7일 자신의 인스타그램에 "모두들 따뜻하게 입구 다녀요🥹🫶"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 하나의 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 이유비가 평온한 일상을 보내고 있는 모습. 특히 지난 9월 게시물 업로드 이후 약 3개월 만이라 눈길을 끌었다.오랜만에 얼굴을 드러낸 이유비는 그룹 아이브 멤버 장원영과 아일릿 멤버 민주 닮은꼴 얼굴을 보이기도 해 시선을 모았다.한편 2011년 MBN 시트콤 '뱀파이어 아이돌'로 데뷔한 이유비는 배우 견미리의 딸로도 유명하다. 그는 드라마 '세상 어디에도 없는 착한남자', '구가의 서', '함부로 애틋하게', '조선구마사', '유미의 세포들', '7인의 탈출', '7인의 부활' 등 다양한 작품에 출연해 열연을 펼쳤다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr