배우 이유비가 오랜만의 근황을 전했다.
이유비는 지난 7일 자신의 인스타그램에 "모두들 따뜻하게 입구 다녀요🥹🫶"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 하나의 영상을 게재했다.
공개된 게시물들 속에는 이유비가 평온한 일상을 보내고 있는 모습. 특히 지난 9월 게시물 업로드 이후 약 3개월 만이라 눈길을 끌었다.
오랜만에 얼굴을 드러낸 이유비는 그룹 아이브 멤버 장원영과 아일릿 멤버 민주 닮은꼴 얼굴을 보이기도 해 시선을 모았다.
한편 2011년 MBN 시트콤 '뱀파이어 아이돌'로 데뷔한 이유비는 배우 견미리의 딸로도 유명하다. 그는 드라마 '세상 어디에도 없는 착한남자', '구가의 서', '함부로 애틋하게', '조선구마사', '유미의 세포들', '7인의 탈출', '7인의 부활' 등 다양한 작품에 출연해 열연을 펼쳤다. 정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
