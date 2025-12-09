텐아시아 DB 및 소속사 제공

MBN ‘현역가왕3’에 마녀단이 떴다.9일 텐아시아 취재 결과, 오는 23일 첫 방송하는 '현역가왕3'에는 '마녀사냥'이라는 새로운 평가 방식 룰이 도입된다. '마녀단' 멤버로는 정훈희, 정수라, 서주경이 함께한다.대선배들을 마주한 현역들은 “설마 마녀가 나온다고?”라고 경악한다. 특히 출연진 중 일부는 “잘못 온 거 같다”라고 시작 전부터 포기 의사를 내비쳐 현장을 초토화시킨다.제작진은 “이번 시즌에는 MC 신동엽을 빼고 모든 것이 바뀌었다. 세 번째 시즌인 만큼 웬만해서는 시청자들에게 새로운 감동을 줄 수 없다고 판단했다”라며 “자체 평가전 대신 야심 차게 도입한 ’마녀사냥‘이 어떤 예선전을 선사할지 기대해달라“고 밝혔다.한편 ‘현역가왕3’는 트롯 TOP7이 아닌, 대한민국 장르별 톱티어 현역가수들이 총출동, 태극마크를 향한 치열한 싸움을 펼치는 국가대표 선발 서바이벌 음악 예능이다. 차지연, 간미연, 배다해, 천무 스테파니, 진소리, 하이량 등이 출연을 확정지었다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr