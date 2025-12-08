대성/ 사진 제공 = 알앤디컴퍼니(D-Lable)

그룹 빅뱅 대성이 트로트 솔로 신곡 '한도초과'를 '아침마당'에서 처음 선보인다.8일 KBS 1TV 측은 텐아시아에 대성이 오는 9일 방송하는 KBS 1TV '아침마당'에 출연한다고 밝혔다. 그는 이날 방송에서 트로트 장르의 신곡 '한도초과' 무대를 선보이며 공식 음악 활동에 복귀한다.대성이 트로트 장르로 컴백하는 것은 오랜만이다. '아침마당'을 첫 무대로 선택한 점이 눈에 띄며, 다양한 연령대 시청자와의 접점을 넓히려는 행보로 풀이된다. 방송 이후 사회관계망서비스(SNS)에서도 관련 반응이 이어질 전망이다.신곡 '한도초과'는 쿠시, 지드래곤, 대성이 함께 작업한 곡으로, 트로트 기반의 경쾌한 사운드에 대성 특유의 표현 방식이 더해졌다. 대성은 2008년 '날 봐, 귀순', 2009년 '대박이야!' 이후 트로트 음악으로 다시 활동을 시작하며 이른바 '트로트돌'로 불렸던 시기의 이미지를 다시금 보여줄 것으로 보인다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr