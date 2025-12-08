사진=니치뮤직]

2012년 방송된 SBS '일요일이 좋다 - K팝스타 시즌2'에 출연해 인기를 끈 가수 송하예가 서울 삼성 썬더스 한호빈 선수와 깜짝 인증샷을 공개했다.송하예는 지난 5일 서울 송파구 잠실실내체육관에서 열린 프로농구 서울 삼성 썬더스와 수원KT와의 경기에서 시투와 하프타임 공연을 성료했다.송하예는 힘찬 시투로 경기 전 열기를 끌어올렸으며, 고퀄리티 하프타임 공연으로 귀호강을 선사했다. 또한 송하예는 서울 삼성 썬더스 한호빈과의 투샷을 공개해 반가움을 자아냈다. 송하예와 한호빈은 귀여운 브이와 환한 미소로 훈훈한 분위기를 내뿜었다.한호빈과 송하예, 그리고 이정현 선수는 지난 2022년 송하예의 '니소식2' 커버 영상을 공개해 팬들의 뜨거운 반응을 얻은 바 있다. 세 사람의 담백한 화음은 선수들의 숨겨진 감성과 색다른 면모를 자연스럽게 드러내며 스포츠 팬들 사이에서도 큰 화제를 모았다. 한호빈은 이날 송하예에게 구단 기념품을 전달해 의미를 더했으며, 향후 다시 한번 컬래버를 약속해 기대감을 자아냈다.송하예는 오는 13일 오후 6시 숲세권 라이브에서 2025 단독 공연 '데이지'로 팬들을 만난다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr