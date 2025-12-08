사진=유튜브 채널 '나래식' 캡처

코미디언 박나래가 매니저 갑질과 불법의료 논란으로 방송 활동을 중단한 가운데, 그가 이끄는 유튜브 웹예능 '나래식'이 댓글창을 폐쇄했다.'나래식' 채널에는 지난 3일 '"제철 산지고 나발이고 맛있는 게 짱이네" | 강릉 제철 음식, 송정해수욕장, 강릉 중앙시장, 도루묵 언니'라는 제목의 영상이 업로드됐다. 박나래의 매니저 갑질 의혹이 터지기 하루 전에 게시됐다.그러나 8일 텐아시아 확인 결과 해당 영상의 댓글창에는 '사용이 중지되었습니다'라는 문구가 뜬다. '나래식' 측에서 막아둔 것이다.바로 전 업로드 된 지난달 26일 영상은 댓글창이 열려 있다. 누리꾼들은 이곳에 몰렸다. 최근 영상의 댓글창이 닫혀있자 일부는 "여기는 왜 열어둠?", "기싸움 하냐?", "이곳도 곧 잠그려나", "가진 것에 비해 누리고 살았으니 내려 와야지", "잔 또 던져봐" 등의 질타가 쏟아졌다.한편 박나래를 고소한 전 매니저들은 박나래가 개인적인 심부름을 지시하고, 술을 마시지 않는다는 이유로 폭언했다고 주장했다. 진행비 지급 문제도 제기했다. 이에 대해 박나래 측은 매니저들이 회사 전년도 매출의 10%를 요구했다며 공갈 혐의로 맞고소한 상태다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr