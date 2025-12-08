사진제공=더블랙레이블

그룹 올데이 프로젝트가 데뷔 첫 EP로 컴백한다.소속사 더블랙레이블은 8일 오후 6시 올데이 프로젝트의 첫 EP 'ALLDAY PROJECT'가 발매된다고 밝혔다. 이번 EP에는 지난 11월 17일 선공개된 'ONE MORE TIME'과 타이틀곡 'LOOK AT ME'를 포함해 총 6곡이 담겼다.신곡 일부는 앞서 공개된 샘플러 영상에서 처음 소개됐고, 선공개곡 'ONE MORE TIME'은 발표 직후 국내외 음원 차트 상위권에 오르며 주목을 받았다. 데뷔곡 'FAMOUS'와 'WICKED'에서 보여준 강한 분위기와는 다른 색을 드러내며 그룹의 음악적 폭을 확장했다는 평가가 나온다.타이틀곡 'LOOK AT ME'가 어떤 구성으로 완성됐는지에 관심이 모이고 있다. 올데이 프로젝트는 이번 EP를 통해 다섯 멤버의 개성을 담았다는 설명을 전했다.첫 EP 'ALLDAY PROJECT'는 8일 오후 6시 발매된다. 또한, 오는 12월 21일까지 서울 성동구 성수동 EQL 매장과 에스팩토리에서 발매 기념 팝업 스토어가 운영된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr