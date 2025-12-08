정국·윈터 ♥열애설 묵묵부답도 답답한데…RM, 불난 집 부채질한 해체 언급 [TEN스타필드]

방탄소년단 RM/ 사진=텐아시아 DB

BTS 정국, 에스파 윈터/ 사진=텐아시아 DB

방탄소년단/ 사진 제공=빅히트 뮤직

코르티스/ 사진 제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단(BTS) 정국과 에스파 윈터의 열애설이 퍼진 가운데, 리더 RM이 팬덤 내 피로감을 키웠다는 반응이 나오고 있다. 다수의 정황 증거가 나왔음에도 양측이 별다른 입장을 내지 않는 상황에서, RM의 라이브 방송 내용이 또 다른 논란거리가 되며 팬덤 내 부정적인 여론에 불을 지폈다.RM은 지난 6일 팬 소통 플랫폼 위버스에서 라이브 방송을 켜고 팬들과 소통했다. 진솔한 이야기를 나누는 과정에서 나온 일부 발언이 예상치 못한 논란으로 이어졌다.가장 논란이 된 부분은 해체 관련 언급이다. RM은 "당연히 우리는 변했다. 여러분도 변했을 것이다. 그래도 다음 단계로 가야 한다. 해체하는 게 나을지 수만 번 고민했다"고 말했다. 방탄소년단은 과거에도 해체 발언으로 팬들에게 충격을 줬다. 지난 2018년 한 시상식에서 수상소감 중 멤버 진이 "팀 해체를 고려한 적이 있다"고 했다.팬 입장에서는 오랜 기간 응원해 온 팀이 한순간에 사라질 수 있다는 불안감이 생길 수밖에 없다. 리더가 다시 해체를 언급한 건 적절하지 않았다는 반응이 나온다. 해체를 무기 삼아 부정적 여론을 잠재우려는 모습처럼 보였다는 시선도 있다. '변했다'는 표현 역시 초심을 잃었다는 의미로 해석될 수 있어 논란을 키웠다.RM은 팀 운영에 대한 고충도 털어놨다. 그는 "멤버들이 모두 서른"이라며 "내 몸과 정신조차 건사를 못하는데 어떻게 팀을 이끌 수 있을까. 스스로 자격이 있나 생각도 많이 한다"고 말해 팬들을 걱정하게 했다. 지오디, 슈퍼주니어 등 30대 이후까지도 완전체로서 꾸준히 활동하는 그룹을 찾아볼 수 있다는 점에서, 단순히 나이보다는 팀 활동을 향한 열정과 의지 문제 아니냐는 목소리가 나왔다. 아이돌 그룹은 특성상 멤버들의 관계가 중요한데, 해당 발언은 이 관계가 끈끈하지 않다고 생각하게 할 수 있다는 지적도 나왔다.개개인의 활동이 아닌 '팀'으로서의 방탄소년단을 기다려온 팬들의 기대도 적지 않았다. 방탄소년단의 완전체 무대는 2022년이 마지막이다. 약 3년간의 공백에도 묵묵히 기다렸던 팬들에게는 이러한 발언이 아쉬움을 남겼다는 평가다.불필요한 추측을 부를 수 있는 발언도 했다. 그는 "많은 분이 왜 2025년 하반기를 아무것도 하지 않고 보냈냐고 묻는다. 우리도 시간을 날리고 싶지 않았다. 전역 후 다양한 활동을 하고 싶었다. 다만 말씀드릴 수 없는 것들이 있고, 하반기에 활동하지 않기로 결정한 이유들이 있다. 그건 말씀드릴 수 없다. 내게 말할 권리가 없다"고 토로했다.방송 이후 K팝 팬들 사이에서는 지난 8월 데뷔한 하이브 막내 그룹 코르티스와 관련된 것 아니냐는 추측이 나왔다. 신인 그룹의 주목도를 높이기 위해 방탄소년단의 활동 일정이 밀린 것 아니냐는 얘기다. RM이 구체적인 설명을 하지 않은 만큼, 불필요한 추측만 이어져 이제 막 첫걸음을 내디딘 신인 그룹에게 부담이 됐다는 지적이다.지민에 이어 정국까지 연달아 열애설에 휩싸인 상황에서 RM의 발언이 겹치며, 팬 활동으로 얻는 즐거움보다 피로감이 커졌다는 이들도 나타나고 있다. 잡음이 이어지며 내년 방탄소년단 완전체 활동을 향한 기대감이 오히려 낮아지는 모양새다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr