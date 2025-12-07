사진=텐아시아DB

'놀면 뭐하니'에서 하차 당했다고 폭로한 배우 이이경이 수상 소감 유재석의 이름만 언급하지 않았다.지난 6일 대만 가오슝 내셔널 스타디움에서는 '10주년 아시아 아티스트 어워즈 2025'(10th Anniversary Asia Artist Awards 2025)가 개최됐다.사생활 루머 이후 처음으로 공식석상에 선 이이경은 시상식에서 'AAA 베스트 초이스상'을 수상했다. 그는 소속사 식구들에게 감사 인사를 전한 뒤 "사실 축제에 안 어울릴 수 있는 말인데 자신감 내서 해보자면, 최근 일기예보에 없던 우박을 맞는 느낌이었다"고 말문을 열었다. 이어 그는 "용의자가 회사로 사죄와 선처의 메일을 보내오고 있다. 무조건 잡는다"라고 강조했다.'놀면 뭐하니' 하차에 대한 간접적인 언급도 했다. 그는 "'SNL코리아' 보고 있나. 나 이제 목요일 쉰다"라며 "하하, 주우재가 보고 싶다. 감사하다"라고 덧붙였다.'놀면 뭐하니'는 지난 5월 이미주, 박진주가 하차하면서 유재석, 하하, 주우재, 이이경 4인조로 활동해왔다. 이런 상황 속 유재석만 빼고 '놀면 뭐하니' 멤버들에게 감사 인사를 전하는 멘트는 의미심장하게 들리기 충분했다.이를 두고 일부 네티즌들은 "이이경이 유재석을 공개 저격한 것 아니냐", "'놀면 뭐하니' 하차에 유재석에 관련 있는건가", "이 정도면 손절 아니냐" 등의 반응을 보였다.이이경의 발언이 다소 경솔했다는 목소리도 있다. "시상식에서 할 이야기는 아니었다", "굳이 그렇게 티를 냈어야 했나", "유재석 이름을 대놓고 빼는 것 자체가 논란을 만드는 행위"라고 꼬집었다.한편, 이이경은 사생활 루머로 '놀면 뭐하니', '슈돌' 등에서 하차했다. 사건의 발단은 지난 10월 19일 독일인 여성 A씨가 "이이경과 성적인 내용의 메시지를 주고받았다"며 자신의 블로그에 '이이경 님 찐 모습 노출합니다'라는 제목의 글을 올리면서다. 해당 글에는 이이경이라 주장하는 사람과 나눈 카톡, DM 캡처본이 담겼고, 수위 높은 음담패설이 담겨 충격을 안겼다.논란이 커지자 A씨는 "처음엔 단순한 장난으로 시작했는데 생각보다 큰 관심을 받게 됐다"고 사과했고, 이이경 측은 허위사실 유포 및 명예훼손 혐의로 고소했다.이후 이이경은 자신의 SNS에 MBC '놀면 뭐하니' 측에 하차를 통보 받았다고 주장했다. 면치기 역시 자신의 의사가 아니였다고 강조했다.이에 '놀면 뭐하니' 측은 “이이경씨가 언급한 대로 제작진이 먼저 소속사 쪽에 하차를 권유했다. 제작진은 소속사 측에서 하차 권유를 기사화하셔도 그 선택에 따르겠다고 입장을 밝혔다. 이후 이이경씨 소속사에서 스케줄로 인한 자진 하차를 선택하겠다고 연락이 왔다”며 “출연자들에게는 소속사와 협의한 스케줄로 인한 자진 하차 언급을 부탁했다. 출연자들은 이이경씨를 위한 배려로 저희 요청을 따른 것 뿐이다. 다른 출연자를 향한 비난이나 억측은 자제해 주시기를 부탁드린다”고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr