사진 = 제시카 인스타그램
가수 제시카가 크리스마스를 앞둔 근황을 공개했다.

최근 제시카는 자신의 인스타그램에 "season is officially here"라는 멘트와 사진을 올렸다.

공개된 사진 속 제시카는 반짝이는 크리스마스트리 앞에서 포즈를 취하고 있다. 블랙 가죽 재킷과 터틀넥, 그리고 그레이 캐스킷 조합으로 시크하면서도 세련된 겨울 패션을 완성했다.
트리 장식의 금빛 조명과 제시카의 맑은 피부톤이 어우러지며 환상적인 조화를 이뤘다. 또 다른 사진에서는 거울 앞에서 셀카를 찍으며 장난기 가득한 표정을 지어 도도함과 귀여움을 동시에 자아냈다.
팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "옷이 너무 예뻐요", "너무 귀여워" 등의 댓글을 남기며 열띤 반응을 보였다.
한편 1989년생으로 36세인 제시카는 2007년 8월 그룹 소녀시대로 데뷔했다. 제시카는 재미교포 사업가 타일러 권과 2013년부터 교제 중으로 알려졌으며 2014년 9월 돌연 탈퇴해 홀로서기에 나섰다. 이후 제시카는 패션, 외식업 등 사업에 도전했다가 2022년 중국 걸그룹 재데뷔 오디션 프로그램 '승풍파랑적저지3'에 출연해 최종 2위로 선정됐다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

