사진 제공=KBS2 '사당귀'

KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 월 매출 25억 탈북민 이순실이 '문어 마녀'로 변신하는 가운데, 돌연 '자본주의 코'를 고백해 웃음을 터지게 한다.KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(연출 최승희/이하 '사당귀')는 일할 맛 나는 일터를 만들기 위한 대한민국 보스들의 자발적인 역지사지, 자아성찰 프로그램. 지난 회에 최고 시청률 7.7%를 기록했다. (닐슨 코리아 기준)7일 방송되는 '사당귀' 334회에서 이순실은 열심히 일한 두 명의 직원에게 '인어공주 쇼'를 보여주기 위해 아쿠아리움을 찾는다. 이순실의 탈북민 동생인 수중 발레리나 류희진이 이끄는 인어공주 쇼를 본 이순실은 "나도 인어공주 되고 싶다"라며 아쿠아리움 '인어공주쇼'에 도전한다.이순실이 "나 공주하고 싶오"라며 혀 짧은 애교를 뽐내자 스튜디오에서 전현무는 "문어 마녀가 딱이다"라고 공주 대신 마녀 캐릭터를 넌지시 추천하고, 김숙은 "문어 마녀는 별 다른 분장이 필요 없겠다"라며 이순실의 문어 마녀에 기대감을 드러낸다. 이순실은 200% 싱크로율을 자랑하며 모두의 기대를 가뿐하게 뛰어넘는다. 특히 전현무는 "돌문어야 돌문어"라며 웃음을 감추지 못한다고.김영희는 이순실의 매력에 흠뻑 빠진다. 그는 "이순실은 테토테토테토녀로, 개콘 맞춤형 캐릭터 같아 욕심이 난다"라며 이순실에게서 영감을 얻었다고 밝힌다. 이에 이순실을 닮은 새 캐릭터가 개콘에 등장할지 궁금증을 자아낸다.김영희의 마음을 사로잡은 이순실은 '테토테토테토녀'다운 고백으로 스튜디오를 웃음바다로 만든다. 잠수를 위해 코마개를 착용해야 하는 상황에 놓이자 돌연 "3년전에 코 수술 했단 말이야"라며 자신의 코 성형을 고백한 후 자본주의가 선물한 코가 주저앉을까 걱정해 웃음을 안긴다.'인어공주쇼' 도전에서 돌연 성형 고백까지 한 테토녀 이순실이 문어 마녀로 아쿠아리움 '인어공주쇼' 도전에 성공할 수 있을지 '사당귀' 본방송에서 확인할 수 있다.KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr