홈 연예가화제 아이브 리즈, 첫눈처럼 내려온 리즈 비주얼 [TV10] 입력 2025.12.04 18:44 수정 2025.12.04 18:44 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 아이브 리즈가 4일 오후 서울 종로구 통의동 재단법인 아름지기에서 열린 캐나다구스 '더 파이오니어링 저니' 쇼케이스에 참석했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 지효, 코르셋을 얼마나 조인거야…Y2K 얇은 끈으로 만든 1류 패션[류예지의 OOTD] 김나영♥마이큐, 신혼집 최초 공개했다…"애칭은 내 사랑, 미술계의 션이라 불러" ('전참시') [공식] '김승수 동생' 최대철, 늦장가 갔다…40대 중반에 결혼 골인, 김미숙과 호흡 ('사랑을처방') ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT