텐아시아 DB

사진제공 = KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’

배우 문정희가 신박한 손님 초대 요리를 선보인다.오는 5일 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 첫 출격부터 ‘산지직송 문길동’이라는 별명을 얻은 신입 편셰프 문정희가 절친들을 집으로 초대해 직접 만든 요리를 대접한다. 이 과정에서 문정희의 심플하면서도 입에도 쩍쩍 붙는 수육 레시피, 식재료에 대한 폭넓은 식견과 탁월한 요리 실력, 흥 넘치는 유쾌한 캐릭터까지 공개된다고.이날 공개되는 VCR 속 문정희는 “오늘 손님을 초대했다. 지금 필요한 건 스피드”라며 동에 번쩍 서에 번쩍 분주하게 움직였다. 하도 분주히 움직여 자꾸만 카메라를 앵글을 탈출하는 문정희를 보며 ‘편스토랑’ 식구들은 “역시 문길동”이라고 말했다. 앞서 문정희는 전국 각지의 믿을 만한 산지의 농장에서 식재료를 직거래해 먹는다고 밝혔다. 이로 인해 '산지직송 문길동'이라는 별명이 생기기도.이어 문정희가 손님 초대 요리에 필요한 식재료를 구입하기 위해 오일장을 찾은 모습이 공개됐다. 비가 내리는 상황에서도 셀캠을 찍으며 오일장을 분주하게 돌아다닌 문정희는 “너무 재밌다”라며 한껏 흥분했다. 과연 문정희가 오일장까지 가서 구하려고 한 식재료는 무엇일지, 또 어떤 요리를 만들까.그런가 하면 이날 문정희는 제주도에서 직접 공수한 흑돼지로 특별한 수육을 만든다. 지난 주 시어머니의 비법이 담긴 양지수육으로 뜨거운 화제를 모은 문정희의 두 번째 수육. 특히 이번 수육은 모두 깜짝 놀랄 정도로 간단한 레시피를 자랑했다는 후문. 이 수육을 맛본 문정희의 절친 박솔미는 “지금까지 이런 수육은 처음이다”라며 엄지를 번쩍 세웠다고.이날 빠른 손놀림으로 1시간 30분 만에 손님 초대 요리를 뚝딱 완성한 문정희는 “나 왜 이렇게 잘해?”라며 자화자찬해 웃음을 줬다. 문정희 스스로도 놀라며 감탄한 손님 초대 요리의 정체는 오는 5일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr