‘횡령 무혐의’ 트리플스타, 누명벗은 후…‘흑백요리사1’ 셰프들과 한자리에

셰프 트리플스타가 동료들과의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 트리플스타는 최강록, 윤남노 등 동료 셰프들과 사진을 남겼다.한편 지난 10월 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 지난달 초 트리플스타의 업무상 횡령 혐의에 대해 혐의없음 불송치 결정을 내렸다.강남서는 지난해 11월 트리플스타가 운영 중인 레스토랑 공금 일부를 빼돌렸다는 그의 전처 주장과 관련한 누리꾼의 수사 의뢰가 국민신문고를 통해 접수되자 조사에 착수한 바 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr