양세형, 박나래/ 사진=텐아시아 DB

사진 제공=MBC '구해줘! 홈즈'

개그맨 양세형과 박나래가 핑크빛 분위기를 그린다.4일 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'(이하 '홈즈')에서는 아나운서 출신 방송인 강지영과 코미디언 강재준이 '5984'국민평형 아파트 임장에 나선다.이날 방송은 부동산 정책으로 혼란해진 주거시장 속 2025 국민평형 아파트를 찾아 나선다. 그동안 대한민국에서 84㎡ 아파트가 국민평형으로 불린 이유는 방3, 화2 구조로 4인 가족에게 적당해 선호도가 높았기 때문이다. 하지만 1,2인 가구가 점점 늘면서 국민평형도 59㎡로 변화하고 있다고 한다. 수도권 국민평형 아파트 임장은 방송인 강지영과 코미디언 강재준 그리고 양세형이 함께 한다.세 사람은 광진구 구의동에 위치한 84㎡의 아파트를 임장한다. 양세형은 "84㎡는 4인 가구의 맞춤 국민평형이지만, 이곳은 1인 가구가 살고 있다"고 소개하며, 84㎡ 구조를 가장 효율적으로 사용하고 있는 집이라고 말해 시작부터 궁금증을 불러일으킨다.프라이빗 조경 뷰를 가진 1층 세대로 채광 가득한 거실은 주방까지 뻥 뚫려 있으며, 세련된 주방에는 혼밥하기 좋은 사이즈의 테이블이 놓여있다고 한다. 주우재는 "혼밥하면 밥을 어디서 먹어요? 저는 식탁이 있지만, 소파 앞에서만 밥을 먹게 된다"고 고백한다.안방과 드레스룸, 안방 화장실을 둘러보던 세 사람은 샤워부스 대신 설치된 핀란드식 사우나에 눈을 떼지 못한다. '홈즈' 코디들 역시 연신 "부럽다", "나의 로망이다"라고 소감을 밝힌다. 양세형은 박나래에게 "너네 집에 이런 게 있어야 되는데"라고 말한다. 이에 박나래가 "난 안 쓸 것 같다"라고 말하자, 양세형은 "내가 써야 되니까"라고 말해 스튜디오가 술렁인다. 양세형의 파격발언으로 두 사람의 러브라인이 재점화될지 이목을 집중 시킨다.한편, 콘트라베이스 연주자 집주인의 아주 특별한 공간이 공개된다. 강재준은 "신선한 충격이다. 너무 매력적이다. 앞으로 집을 이런 식으로 꾸미고 싶다"고 소감을 밝혀 궁금증을 유발한다.이어 세 사람은 남양주시 별내 신도시로 향한다. 5인 가구가 사는 84㎡ 아파트로, 초등학생 삼남매가 살고 있다고 한다. 널찍한 거실의 탁 트인 창으로 도심 뷰를 감상할 수 있는 고층 매물로 피난 대피층 위층에 있어 아이들에게 좋은 1층 같은 고층을 누릴 수 있다고 한다.수도권 국민평형 아파트 임장은 이날 오후 10시 MBC '구해줘! 홈즈'에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr