사진=유튜브 하지영

배우 고규필이 '유튜브 하지영'에 출연해 하지영과 '동갑내기 케미'를 선보였다.3일 '유튜브 하지영' 채널에서 공개된 영상에는 하지영과 함께 삼겹살을 구워먹으며 다양한 매력을 전하는 고규필의 모습이 담겼다. '82talk'라는 주제로 이어진 두 동갑내기의 편한 대화 속에 고규필의 솔직하고 유쾌한 매력이 자연스럽게 드러났다.이날 고규필은 봉준호 감독과의 오디션 및 촬영 비하인드를 최초로 공개했다. 영화 '마더'출연 당시를 떠올리며 그는 "봉준호 감독님과 영화를 했을 때는 세상을 다 가진 것 같았다"고 소감을 전했다. 이어 4~5시간에 걸쳐 진행된 치열한 오디션 과정과, 이후 감독에게 직접 받았던 캐스팅 제안에 대한 에피소드도 들려줬다.고규필은 "비가 쏟아지던 날 감독님이 '실례가 안 된다면 우산을 같이 써도 되겠느냐'고 하셔서 의아했다"라며 "함께 걸어가다 '작품을 함께 하고 싶은데 생각이 어떠냐'고 물어보셨다. 축하한다는 말 대신 '함께 해보자'고 제안해주신 그 모습이 정말 멋있었다"고 회상했다.또한 당시 촬영 현장의 분위기를 설명하며, 신인·조·단역 배우에게는 앉을 자리조차 부족했던 시절 봉준호 감독이 고규필의 이름이 적힌 의자를 준비해 준 일화를 공개했다. 고규필은 "의자 하나로 자존감이 확 올라갔다. 뭐든 잘할 수 있을 것 같았다"며 감사함을 드러냈고, 하지영은 "장인은 다르구나"라고 감탄했다. 고규필뿐 아니라 모든 조·단역 배우에게도 의자를 마련해줬다는 사실은, 함께 작업하는 배우들을 존중하는 봉준호 감독의 마음이 엿보여 감동을 더했다.한편, 이날 영상에서는 고규필의 취향과 연기관을 엿볼 수 있는 밸런스 게임도 진행됐다. 고규필은 '현실 남친 연기 vs. 미친 악역 연기'중 현실 남친 연기를 선택했으며, 하지영이 영화 '연애의 온도'를 예시로 들자 "그런 걸 나한테 시키겠어?"라고 답해 웃음을 자아냈다. 또한 '운이 중요한가, 노력이 중요한가'라는 질문에는 "운도 매우 중요하다"며 솔직한 현실 감각을 드러냈다. 고규필은 "앞으로도 변하지 않고, 즐겁게 오래 연기하는 배우가 되고 싶다"고 말하며 배우로서의 목표를 전했다.'유튜브 하지영'은 매주 수요일 오후 6시 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr