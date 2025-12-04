사진제공=쏘스뮤직

그룹 르세라핌 사쿠라가 뜨개질 머치 '꾸로셰 홀리데이 에디션'을 선보인다.'꾸로셰'(KKUROCHET)는 사쿠라가 지난 1월 취미를 팬들과 공유하고자 직접 기획한 뜨개질 머치다. 브랜드명부터 도안, 샘플, 로고 제작까지 전 과정에 사쿠라가 참여했다. 첫 출시 후 호응을 얻자 이번 시즌 제품을 제작하게 됐다.사쿠라는 올해 함께한 멤버들과 팬덤 피어나(FEARNOT)에 감사한 마음을 전하기 위해 홀리데이 에디션을 준비했다. 그는 기획 단계부터 제작 전반까지 직접 아이디어를 제시하며 프로젝트를 진행했다. 지난 1일 개인 SNS에 공개된 아이디어 노트에는 품목별 기획 의도와 디자인 방향이 상세히 적혀 있다. 3일 팀 공식 유튜브에 업로드된 핌로그(FIM-LOG)에는 제작 과정과 멤버들에게 선물을 전달하는 장면이 담겼다.사쿠라는 위버스 라이브와 프라이빗 채팅 등 다양한 소통 플랫폼을 통해 모은 팬 의견을 제품에 반영했다. 르세라핌 공식 캐릭터 '핌즈클럽'(FIM'S CLUB)을 활용한 포토카드 홀더, DIY 데코 아이템, 후드 스카프, 머플러, 응원봉 관련 머치는 팬들의 요청에서 나온 아이템이다.2일부터 7일까지는 팬 이벤트가 진행된다. 기존 '꾸로셰' 구매자와 뜨개질을 취미로 하는 팬을 대상으로 홀리데이 에디션을 추첨 증정한다. '꾸로셰 홀리데이 에디션'은 5일 오전 11시부터 위버스샵(Weverse Shop)에서 구매할 수 있다.르세라핌(김채원, 사쿠라, 허윤진, 카즈하, 홍은채)은 올해 첫 월드투어 '2025 LE SSERAFIM TOUR EASY CRAZY HOT'을 진행해 19개 도시에서 총 29회 공연을 펼쳤다. 오는 2026년 1월 31일부터 2월 1일까지 서울에서 앙코르 콘서트를 열고 투어를 마무리한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr