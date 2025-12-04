사진=조권 SNS

사진=조권 SNS

2009년 '우리 결혼했어요'에서 가상 부부로 호흡을 맞췄던 가수 조권과 가인이 심상치 않은 분위기를 보였다.조권은 지난 3일 자신의 인스타그램에 "진짜에요"라는 짧은 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 조권이 2009년 예능에서 가상 아내로 호흡을 맞췄던 가인과 2025년 버전 '우리 사랑하게 됐어요' 음원을 녹음하고 있는 모습. 특히 조권은 가인을 향해 입술을 쭉 내미는가 하면 시종일관 미소를 보여 눈길을 끌었다.두 사람은 2009년 MBC 예능 '우리 결혼했어요' 시즌2에 가상 부부로 출연했다. '아담커플'로 인기를 끈 두 사람의 조합은 프로그램 하차 이후에도 많은 사랑을 받았다.특히 두 사람은 사석에서 평소에 자주 만나는 사진들을 인증해 수차례 열애설에 휩싸였었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr