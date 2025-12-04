‘김대희 딸’ 김사윤, 명문 Y대생의 미모… ♥이성준이 찍어줬나

개그맨 김대희 딸 김사윤이 근황을 알렸다.최근 김사윤은 자신의 계정을 통해 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 김사윤은 스시집에서 맥주를 마시는 모습. 아빠 김대희를 빼닮은 이목구비를 자랑한다.한편 연세대학교에 재학 중인 김사윤은 최근 tvN STORY와 티캐스트 E채널이 공동 제작하는 예능 ‘내 새끼의 연애’에 출연했다. 당시 그는 배우 이종원의 아들 이성준과 최종 커플이 됐다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr