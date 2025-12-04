/사진 = 143엔터테인먼트

그룹 아이콘(iKON) 멤버 바비(BOBBY)가 군 복무를 마치고 팬들 곁으로 돌아왔다.4일 소속사 143엔터테인먼트는 바비가 지난 3일 상근예비역으로 전역했다고 밝혔다. 바비는 전역 당일 SNS 라이브 방송을 통해 팬들과 소통하며 근황과 군 복무 중 에피소드를 전해 오랜만의 반가움을 더했다.김진환, 정찬우에 이어 세 번째로 군백기를 마친 바비는 본격적인 활동 재개를 예고했다. 그는 뛰어난 랩 실력은 물론 작사·작곡 능력까지 인정받으며 아이콘 활동과 솔로 활동 모두에서 뚜렷한 존재감을 보여왔다.팬들의 높은 기대 속에 돌아온 바비가 앞으로 어떤 행보를 펼칠지 관심이 집중되고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr