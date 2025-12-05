사진=텐아시아DB

사진=MBN·채널S

사진=MBN·채널S

'전현무계획3'에 '먹친구'로 뜬 하정우-김동욱이 처음으로 '먹방 예능'에 도전해 압도적 존재감을 발산한다.5일(금) 밤 9시 10분 방송하는 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3' 8회에서는 '서울의 밤' 특집을 선포한 전현무-곽튜브와 '먹친구' 하정우-김동욱이 남대문 시장 상인들의 진짜 비밀 맛집을 탈탈 터는 현장이 공개된다.전현무는 "어떤 음식을 좋아하냐"고 '먹친구'에게 묻고, 하정우는 "한식은 다 잘 먹는다. 매운 것 빼고"라고 '맵찔이'임을 고백한다. 김동욱도 "저도 매운 건 잘 못 먹는다"고 합세하고, 하정우는 "무국 좋잖아~, 안정감 있고. 고추는 오이고추만 먹는다"고 '먹소신'을 밝힌다. 이에 '맵부심'이 차오른 전현무는 "오이고추는 고추도 아니지~"라면서 상극 케미를 발산한다. 티격태격 케미 속, 남대문 시장에 도착하자 전현무는 "시장 상인들이 가게 문 닫고 올라가는 곳"이라며 평양냉면집으로 안내한다. 곽튜브는 "오늘은 '전현무기'보다 '국민 배우'인 두 분 덕에 (섭외가) 잘 될 것 같다"며 기대감을 드러낸다.맛집 사장님이 누구를 보고 촬영을 허락할지 귀추가 주목되는 가운데, 노포 감성이 충만한 식당에 자리 잡은 네 사람은 평양냉면을 필두로, 제육무침, 닭무침, 빈대떡을 주문한다. 이후, 음식을 맛본 하정우는 묵직하게 "맛있네"라고 한 마디 던지고, 곽튜브는 "역대급 식객!"이라며 감탄한다. 전현무는 긴장한 눈빛으로 "심사받는 느낌"이라고 해 모두를 빵 터지게 만든다.진지한 먹방 중, 전현무는 "궁금한 게 있다. 동욱 씨는 하정우 감독의 캐스팅 제안에 바로 'O.K' 했냐?"라고 영화 얘기를 꺼낸다. 2023년 결혼 후 내년 1월 아빠가 된다고 알려진 김동욱은 "바로 (수락)했다"면서도 "근데 보내준 시나리오를 보고 식겁했다"고 돌출 발언을 한다. 하정우는 의미심장하게 고개를 끄덕이면서 "공효진도 '오빠, 이걸로 어떻게 찍어?'라며 전화해 1시간이나 통화했다"고 캐스팅 비하인드를 셀프 방출한다.맛있는 음식과 솔직 담백한 이야기가 오간 이들의 '서울의 밤' 특집 먹트립은 5일(금) 밤 9시 10분 방송하는 MBN·채널S '전현무계획3' 8회에서 만날 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr