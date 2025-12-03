이이경은 하차 당했는데, '놀뭐' 합류 선 그었다…빈자리에도 "잘 돌아가" ('허경환')[TEN이슈]

사진=텐아시아DB

방송인 허경환이 '놀면 뭐하니' 출연 후 근황을 밝히며 고정 예능이 없다고 선을 그었다.최근 유튜브 채널 '궁금하면 허경환' 에는 '퇴근한 허닭 CEO의 리얼 사생활 최초 공개 | 허경환 일상 루틴' 제목의 영상이 게재됐다.이날 허경환은 스케줄 장소에 도착했다. 해당 스케줄이 유일한 스케줄이지만 허경환은 "하루하루가 바빠요, 바빠"라고 말했다. 이에 제작진은 "고정이 없는데 왜 이렇게 바빠요?"라는 누리꾼의 댓글을 삽입했다.이어 허경환은 "우리 허둥이(구독자 애칭)분들은 잘 계시냐"며 "내 유튜브에는 반응이 없고 '놀면 뭐하니?'에서 활동하는 것 같다"고 최근 출연한 '놀면 뭐하니'를 언급했다. 허경환은 최근 쉼표클럽부터 인사모, 국립중앙박물관 일일 게스트로 연이어 출연했다.특히 최근 방송은 이이경의 하차로 4인조에서 유재석, 하하, 주우재 3인조로 바뀐 '놀면 뭐하니' 빈자리를 채운 거라 더욱 화제를 모았다. 이어 '런닝맨'에도 잇달아 출연하며 유재석의 새 애착인형이 된 것 아니냐는 반응도 있었다. 오는 6일 방송되는 '놀면 뭐하니'에서도 인사모 편이 방송 예정이라 허경환의 출연이 예고됐다.결국 허경환은 "'놀면 뭐하니?'는 잘 돌아가고 있으니 '궁금하면 허경환'으로 와달라"고 말했다.한편, 최근 이이경은 MBC '놀면 뭐하니' 측에 하차를 통보 받았다고 폭로했다.이이경은 자신의 SNS에 “예능에서 하차 권유를 받았고, 저희는 자진 하차를 선택했다”고 주장했다. 면치기 역시 자신의 의사가 아니였다고 덧붙였다.이에 '놀면 뭐하니' 측은 “이이경씨가 언급한 대로 제작진이 먼저 소속사 쪽에 하차를 권유했다. 제작진은 소속사 측에서 하차 권유를 기사화하셔도 그 선택에 따르겠다고 입장을 밝혔다. 이후 이이경씨 소속사에서 스케줄로 인한 자진 하차를 선택하겠다고 연락이 왔다”며 “출연자들에게는 소속사와 협의한 스케줄로 인한 자진 하차 언급을 부탁했다. 출연자들은 이이경씨를 위한 배려로 저희 요청을 따른 것 뿐이다. 다른 출연자를 향한 비난이나 억측은 자제해 주시기를 부탁드린다”고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr