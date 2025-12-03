배우 나나/사진제공=써브라임

배우 나나가 지니TV 오리지널 신작 '클라이맥스'에 출연한다.내년 상반기 방송 예정인 '클라이맥스'는 대한민국 최고 자리에 오르기 위해 권력 카르텔에 뛰어든 검사 방태섭과 그 주변 인물들의 생존 과정을 다루는 작품이다.나나는 극 중 방태섭의 곁에서 정보를 전달하는 인물 황정원을 맡았다. 황정원은 권력 카르텔의 실체를 드러내는 단서를 지닌 핵심 캐릭터로 설정돼 있다. 나나는 이 역할을 통해 새로운 연기 변화를 선보일 예정이다.나나는 그동안 영화 '전지적 독자 시점', '자백', '꾼'과 드라마 '플레이어2: 꾼들의 전쟁', '마스크걸', '오! 주인님', '저스티스', '킬잇', '굿와이프' 등에 출연하며 다양한 장르에서 활동해왔다. 이번 작품에서도 극 전개에 중요한 축을 담당한다.지니TV 오리지널 '클라이맥스'는 2026년 지니TV와 ENA 월화드라마로 공개될 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr