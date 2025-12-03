사진제공=SBS Plus, ENA

'나는 SOLO'(나는 솔로) 29기 영철이 "샤넬백을 든 사람은 마음속에서 전원 아웃이다"라고 말하며 화제를 모은 가운데, 29기의 첫 데이트가 시작부터 후끈 달아오른다.3일 방송되는 SBS Plus, ENA 예능 '나는 SOLO'에서는 결혼 커플의 탄생을 예고한 29기가 첫 데이트부터 심상치 않은 기류를 내뿜는 모습이 펼쳐진다.이날 솔로녀들은 "나 외로워~"를 외치는 솔로남들 중 마음에 드는 상대를 선택해 데이트에 돌입한다. 직후 데이트에서 한 연하남은 "저는 감정 표현을 잘하는 편이다. 미안하다, 고맙다 이런 말 잘한다"라고 어필한다. 그러자 연상녀는 "스킨십하는 거 좋아한다고 했나?"라고 묻는다.연하남은 "좋아하냐고요? 왜요? 저랑 하시게요?"라고 받아쳐 연상녀의 볼을 빨갛게 만든다. 당황한 연상녀는 "전 키스 빼곤 다 좋아한다"라고 아찔한 발언을 던지는데, 이 연하남은 "저는 뽀뽀를 좋아하니까, 참고하세요"라고 능청스레 말해 현장을 후끈 달군다.이후로도 연하남의 화끈한 플러팅은 계속된다. 연하남은 자신의 장점을 어필하더니 "그런 사람을 놓치지 않는 게 좋다. 꼭 제가 아니더라도"라고 해 연상녀를 빵 터지게 만든다. 나아가 그는"왜 절 선택하셨냐?"라고 물은 뒤 상대 연상녀의 답을 듣자 "말씀하시는 것만 들으면 이상형을 만난 거네"라고 허세를 떤다. 이를 지켜보던 MC 이이경은 민망해 표정 관리에 실패하고, 송해나는 "살짝 건방지네?"라고 지적한다.'나는 SOLO'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr