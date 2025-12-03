사진=코미디언 이수지 SNS

코미디언 이수지가 유럽 여행 일정을 공개했다.이수지는 2일 소셜미디어에 여행 중 찍은 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 이수지는 파리 루브르 박물관 인근을 걸으며 주변을 살피고 있다. 그는 짧은 스커트와 점퍼, 선글라스를 착용한 모습으로 여행 분위기를 전했다. 다른 사진에서는 카페 야외 테이블에 앉아 환하게 웃고 있다. 그는 편안한 복장의 노란색 셔츠를 입었다.이수지는 개인 유튜브 채널에서 163cm·48kg을 콘셉트로 한 부캐릭터 '뚜지'를 연기하며 주목받고 있다. 그는 현재 MBC TV 예능 프로그램 '알바로 바캉스'에 출연 중이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr