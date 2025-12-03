멘탈 세기로 유명한 블랙핑크 지수 "깊게 생각 안 해, 안되면 잠 잔다"

그룹 블랙핑크 지수가 팬들에게 건강한 정신상태를 갖는 방법에 대해 조언했다.지수는 패션 매거진 엘르 코리아(ELLE Korea)가 공식 유튜브 채널을 통해 인터뷰를 공개했다.영상 속 지수는 팬들이 직접 보낸 질문에 답하고, 오랜만에 선보이는 마술 실력까지 뽐내며 유쾌한 시간을 보냈다. 영상은 지수가 수년째 해오던 ‘코인 마술’로 화려하게 시작됐다. 코인을 손 안에서 사라지게 만드는 마술을 성공한 뒤 활짝 웃는 모습이 팬들을 흐뭇하게 만들었다.이어 '요즘 뭐 할 때 기분이 좋아요?'라는 질문에 지수는 "요즘 투어 중이니까 집에 돌아와서 짐을 다 풀고 침대에 누워있을 때도 좋고 맛있는 거 먹을 때도 좋고"라고 대답했다. 지수는 또 걷는 동안 시원하고 산들바람이 부는 공기를 즐겼다고 말했다.다음 질문은 지수에게 마인드 컨트롤 방법에 대한 조언을 나눠달라고 요청했다. 지수는 "깊게 생각하지 않는게 저의 마인드 컨트롤 방법인 것 같아요. 어쨋든 모든 일은 흘러가고 지나가니까 그것조차 안되면 이제 잠을 자고 일어나면은 모든게 괜찮아질 거라는 믿음이 갑자기 생기면서 긍정 왕으로 변해있어요"라며 "계속 생각해요. 좋을 거다. 괜찮아. 이렇게"라고 설명했다.한편 지수는 10월 10일에 가수 제인과의 콜라보레이션 싱글 'EYES CLOSED'(아이즈 클로즈드)을 발매했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr