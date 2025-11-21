사진=KBS2 '신상 출시 편스토랑'

'신상 출시 편스토랑' 장민호가 쉬는 날 절친한 여가수와 여행을 떠났다.21일 방송된 KBS 2TV '신상 출시 편스토랑'에서는 트로트 가수 장민호의 일상이 공개됐다.이날 장민호는 새 앨범 뮤직비디오 현장에서 인사하며 "리메이크 앨범이 나와서 뮤비 촬영 중이다. 오래 걸릴 것 같다. 새벽 3시에 끝날 것 같다. 같이 있어 줄 거지?"라고 말해 제작진을 놀라게 했다.장민호의 스케줄은 아이돌급이었다. 강원도 정선에서 공연을 하고, 다음날은 충북 영동으로 향했다. 숍에서는 직접 머리를 감고, 말리기까지 하며 시간을 절약했다.광고 촬영, KBS '열린음악회' 촬영까지 이어지는 강행군에, 스튜디오에서 지켜보던 출연자들은 "하루도 못 쉬냐"며 경악했다.장민호는 '열린음악회' 무대 뒤에서 만난 가수 알리와 반갑게 인사를 나눴다. '편스토랑' 촬영이라는 말에 알리는 "나도 맛있는 거 먹으러 가고 싶다"고 외쳤다. 장민호는 '호마카세' 초대를 약속해 눈길을 끌었다.일주일 내내 스케줄을 뛴 장민호는 "쉬는 날 거의 없다"면서 "한 달 정도 못 쉬고 있다"고 밝혔다. 그러면서 "내일은 쉰다. 하루 쉰다. 여행 갈 거"리고 계획을 밝혔다.장민호는 "(여행) 같이 가는 사람도 있다. 비밀이다. 여자도 있다"며 기대감을 높였고, 등장한 절친은 데뷔 18년차 트로트 가수 김양, 아나운서 출신 가수 김용필이었다.이천으로 향하는 길, 김양은 "여행 가는데 너무 편안한 거 아니냐. 신나게 가야지"라며 후배 김용필에게 노래를 요청했다. 순식간에 노래방이 된 차 안에서 장민호는 실시간으로 기 빨리는 지친 모습으로 웃음을 자아냈다. 이천에 도착한 세 사람은 15첩 이천 밥상을 즐겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr