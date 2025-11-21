심장병으로 군 면제 받은 아이돌 출신 유명 남배우, 결별 후 새 출발 4개월 차에 열연 ('스피릿')

사진=티빙
사진=티빙
선천성 심장병으로 군 면제를 받았다고 알려진 배우 이진혁이 티빙 오리지널 드라마 '스피릿 핑거스'에서 직진 로맨스로 시청자들의 마음을 설레게 했다. 앞서 그는 2015년 아이돌 그룹 업텐션으로 데뷔 후 현재는 배우 활동에 집중하고 있다.

누적 13억 뷰를 기록한 동명의 인기 웹툰을 원작으로 한 '스피릿 핑거스'는 나만의 색을 찾아 떠난 청춘들의 알록달록 힐링 로맨스를 그린 드라마다.
사진=티빙
사진=티빙
이번 주 공개된 9화와 10화에서 카키핑거는 블랙핑거(김슬기 분)를 향한 진심을 숨기지 않는다. 직접 번 돈으로 휴대폰을 건네며 마음을 표현하고, 식사 자리에서는 묘한 긴장감에 제대로 먹지 못하는 카키핑거를 보며 지적한다. 블랙핑거는 세대차이를 언급하며 단호히 선을 긋는다. "그깟 게 뭐가 중요해요?" 상처받은 상황에서도 카키핑거는 흔들리지 않고 진심을 묻는다. 이 장면은 카키핑거의 순수함과 용기, 그리고 관계에 대해 진지함을 가장 선명하게 보여주는 순간이다.
10화에서는 한층 더 솔직하고 과감해진다. 블랙핑거를 향한 감정은 더 이상 숨김없이 드러낸다. "탱자야!" 블랙핑거의 이름을 부르고, "어떻게 하면 남자로 느껴져요?"라고 물으며 직진 본능을 드러낸다. 카키핑거의 거침없는 고백은 시청자들에게 웃음과 설렘을 동시에 선사한다.

블랙핑거에게서 거절당하며 카키핑거는 여러 번의 상처를 겪는다. 그러나 그 상처를 그대로 흡수하고 자신만의 방식으로 정리해내는 모습은 카키핑거가 감정적으로 한층 성장해가는 과정을 담아낸다.
사진=티빙
사진=티빙
이번 회차에서 카키핑거로 변신한 이진혁이 선보이는 좋아하는 사람에게 솔직하게 다가가는 순수함, 관계를 위해 노력하는 진정성을 솔직하게 표현해내며 연기의 스펙트럼을 증명했다. 앞서 이진혁은 지난 3월 빌엔터테인먼트와 전속 계약이 종료된 후 8월 진선규, 황찬성 다수 배우가 소속된 엘줄라이엔터테인먼트에 새롭게 둥지를 텄다.

'스피릿 핑거스'는 수요일 밤 9시 50분 티빙에서 공개된다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

