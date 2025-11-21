심장병으로 군 면제 받은 아이돌 출신 유명 남배우, 결별 후 새 출발 4개월 차에 열연 ('스피릿')

사진=티빙

사진=티빙

사진=티빙

선천성 심장병으로 군 면제를 받았다고 알려진 배우 이진혁이 티빙 오리지널 드라마 '스피릿 핑거스'에서 직진 로맨스로 시청자들의 마음을 설레게 했다. 앞서 그는 2015년 아이돌 그룹 업텐션으로 데뷔 후 현재는 배우 활동에 집중하고 있다.누적 13억 뷰를 기록한 동명의 인기 웹툰을 원작으로 한 '스피릿 핑거스'는 나만의 색을 찾아 떠난 청춘들의 알록달록 힐링 로맨스를 그린 드라마다.이번 주 공개된 9화와 10화에서 카키핑거는 블랙핑거(김슬기 분)를 향한 진심을 숨기지 않는다. 직접 번 돈으로 휴대폰을 건네며 마음을 표현하고, 식사 자리에서는 묘한 긴장감에 제대로 먹지 못하는 카키핑거를 보며 지적한다. 블랙핑거는 세대차이를 언급하며 단호히 선을 긋는다. "그깟 게 뭐가 중요해요?" 상처받은 상황에서도 카키핑거는 흔들리지 않고 진심을 묻는다. 이 장면은 카키핑거의 순수함과 용기, 그리고 관계에 대해 진지함을 가장 선명하게 보여주는 순간이다.10화에서는 한층 더 솔직하고 과감해진다. 블랙핑거를 향한 감정은 더 이상 숨김없이 드러낸다. "탱자야!" 블랙핑거의 이름을 부르고, "어떻게 하면 남자로 느껴져요?"라고 물으며 직진 본능을 드러낸다. 카키핑거의 거침없는 고백은 시청자들에게 웃음과 설렘을 동시에 선사한다.블랙핑거에게서 거절당하며 카키핑거는 여러 번의 상처를 겪는다. 그러나 그 상처를 그대로 흡수하고 자신만의 방식으로 정리해내는 모습은 카키핑거가 감정적으로 한층 성장해가는 과정을 담아낸다.이번 회차에서 카키핑거로 변신한 이진혁이 선보이는 좋아하는 사람에게 솔직하게 다가가는 순수함, 관계를 위해 노력하는 진정성을 솔직하게 표현해내며 연기의 스펙트럼을 증명했다. 앞서 이진혁은 지난 3월 빌엔터테인먼트와 전속 계약이 종료된 후 8월 진선규, 황찬성 다수 배우가 소속된 엘줄라이엔터테인먼트에 새롭게 둥지를 텄다.'스피릿 핑거스'는 수요일 밤 9시 50분 티빙에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr