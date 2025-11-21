사진=텐아시아 DB

사진제공=MBC

가수 박지현이 '나 혼자 산다'에서 가수 남진에게 직접 쓴 가사를 공개한다.21일 방송되는 MBC 예능 '나 혼자 산다'에서는 박지현이 가요계 우상 남진과 마주한 모습이 공개된다.목포에서 공수해 온 산해진미로 일명 목포 수라상 도시락을 준비한 박지현은 가요계 대선배이자 우상인 남진과의 만남을 앞두고 긴장한 모습을 보인다. 반갑게 박지현을 맞이한 남진은 그의 남다른 정성에 "후배가 전라도 음식 싸 온 건 머리털 나고 처음"이라며 감동한다.남진 앞에서 도시락을 하나씩 오픈한 박지현은 긴장한 표정으로 "어떠세요?"라고 묻는다. 박지현의 정성이 담긴 목포 수라상 도시락을 맛본 남진의 반응은 어떨지 기대가 쏠린다. 또 남진이 "네가 무대에서 내 노래를 한다던디? 한번 보자"라고 말하자 박지현은 순간 당황하며 동공 지진을 일으킨다. 예상치 못한 남진의 말에 박지현은 콘서트에서 부른 '둥지' 무대를 함께 보며 눈앞에서 피드백을 받는다.이어 박지현은 남진이 알려주는 관리 꿀팁을 전수받는가 하면 조심스럽게 듀엣을 소망하기도 한다. 박지현은 남진 앞에서 자신이 직접 쓴 가사도 공개한다고. 데뷔 60년 차 가요계 전설 남진과 만난 박지현의 모습은 이날 오후 11시 10분에 방송되는 '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr