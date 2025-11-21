사진=웨이브

웨이브(Wavve)가 확고한 마니아층을 지닌 BL 드라마 '천둥구름 비바람'을 독점 론칭한다.28일(금) 자정 웨이브(Wavve)에서 공개되는 '천둥구름 비바람'은 동정에서 시작된 관계가 질투와 독점욕으로 변화하는 청춘들의 강렬한 로맨스를 다루는 BL 드라마. 체심 작가의 인기 웹소설을 원작으로, 돌아가신 작은아버지의 장례식장에서 재회한 사촌 이일조와 서정한의 이야기를 담는다. BL 드라마 '해피 메리 엔딩', '을의 연애' 등을 연출한 민채연 감독이 연출을 맡아 섬세한 감정선과 심리 묘사를 사실적이면서도 아름답게 표현할 예정이다.'천둥구름 비바람'의 주인공으로는 보이그룹 워너원(Wanna One) 출신 윤지성이 낙점됐다. 1991년생 윤지성은 국내외에서 선풍적인 인기를 끌었던 아이돌 활동을 2019년 1월 마친 후 드라마 '너의 밤이 되어줄게', '아듀 솔로', 뮤지컬 '귀환', '그날들', '썸씽로튼', '해피 오! 해피' 등 다양한 작품에 출연하며 연기력을 쌓아왔다. '천둥구름 비바람'에서는 간호하던 아버지가 허무하게 돌아가신 후, 인생의 목적지를 찾지 못하는 빈털터리 인생 이일조 역을 맡아 격정 로맨스를 예고한다.이일조를 충동적으로 자기 집에 들인 그룹 후계자 서정한 역에는 뮤지컬과 웹드라마에서 인지도를 쌓은 1992년생 정리우가 발탁돼, 동정으로 시작된 관계 속 흔들리는 감정을 섬세하게 담아낸다. 이 밖에도 '신병2'의 황성윤, '비밀은 없어'에서 존재감을 보여준 장원혁, '오징어 게임' 시즌2·3에서 활약한 이동주 등 탄탄한 조연 라인업이 작품을 빛낸다.웨이브(Wavve)는 갈소원-이진우-차준호 주연의 젠지 맞춤형 청춘 로맨틱 코미디 드라마 '남주서치'에 이어 헬스X로맨스 드라마 '벌크 업', BL 드라마 '천둥구름 비바람'까지 다양한 장르의 웹드라마를 지속적으로 론칭하며 시청자들이 시청자들의 콘텐츠 선택 폭을 넓히고 있다. '천둥구름 비바람'은 28일(금) 자정 웨이브(Wavve)에서 1, 2화가 공개되며, 매주 2회 차씩 총 4주간 독점 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr