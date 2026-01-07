소속사 대표와 불화 터졌다…임형주, 결국 母에 서운함 표출→오열 "죽도록 미워해" ('아빠하고')

/ 사진제공 = TV CHOSUN ‘아빠하고 나하고’

임형주가 TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'에 애증 관계인 어머니와 함께 등장한다.TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'는 세상 누구보다 가깝지만, 때론 세상 누구보다 멀게만 느껴지는 부모와 자식의 이야기를 다룬다. 부모와 자식이 서로에게 얼마나 큰 의미인지 그동안 묵혀두었던 가슴 속 앙금을 털어놓고 서로를 이해하며 용서하는 시간을 가져보는 리얼 가족 관찰 프로그램이다.7일 공개된 티저 영상에는 2003년 故노무현 대통령 취임식에서 '헌정사상 역대 최연소'인 17세의 나이로 애국가를 독창해 ‘애국가 소년’으로 온 국민의 사랑을 받은 팝페라 테너 임형주가 등장했다. 임형주는 한국 음악가 최초 세계 4대 메이저 음반사와의 계약 체결, 남성 성악가 최연소 카네기홀 입성 등 수많은 기록의 주인공이다.특히 임형주는 수많은 대통령 표창으로도 유명하다. 2015년 최연소로 미국 오바마 대통령상을 수상했고, 대한민국 대통령표창도 수상해 최초 한미 양국 대통령상 동시 수상의 기록을 세웠다. 2019년에는 미국 트럼프 대통령 자원봉사상을, 2025년에는 미국 트럼프 대통령상을 받았다. 28년 차 팝페라 테너 임형주는 “이 기록은 저 말고는 없어요”라며 여유로운 모습을 보였다.그러나 최연소와 최초라는 타이틀을 다 가졌지만, 그가 원한 것은 따로 있었다. 임형주는 “유일하게 엄마만 저를 인정을 안 해요. 엄마한테서 인정을 못 받으니까 남한테 인정받으려고 그렇게 열심히 콩쿠르 출전을 하고 선생님한테 칭찬받으려고 했었다”며 자신의 엄마에게는 인정 못 받은 아들이었음을 밝혔다. 이어 그는 “죽도록 미워한 적도 있었고, 안티처럼 싫어한 적도 있었다”며 엄마에 대한 복잡한 감정을 드러냈다. 심지어 임형주는 자신을 귀찮아하는 듯한 엄마에게 “’임형주 엄마’인 게 자랑스럽지 않은 거예요?”라며 서운함을 드러낸 데 이어, “엄마가 엄마인 게 죽을 만큼 싫어. 엄마 같은 여자 밑에서 아들로 태어난 게 치욕스럽다. 대체 나는 뭐를 위해 이렇게 살아왔나…”라고 오열하며 울분을 토해냈다.세계적인 스타 임형주를 키워낸 임형주의 엄마는 임형주의 소속사 대표로 일하고 있다. 그는 현재도 아들의 무대를 연출하며 현장을 진두지휘하는 인물답게, 남다른 카리스마를 발산하며 '역대급 캐릭터'를 예고했다. 엄마와 아들이지만 대표와 아티스트의 관계이기도 하기에, 임형주의 엄마는 아들을 더욱 강하게 몰아세우며 스파르타식으로 대해왔다. 임형주의 엄마는 “마마보이 같아 보일까 봐, 스파르타식으로 더 강하게 키웠던 것 같다”고 아들의 자립을 위해 더 가혹했던 이유를 밝혔다. 하지만 그런 마음은 임형주에게 닿지 못했고, 자신을 향한 임형주의 절규에 임형주의 엄마는 “내가 저렇게 키웠나…”라며 속상한 기색을 보였다.1월 14일 수요일 밤 10시 다시 돌아오는 TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'에서 만날 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr