/ 사진=채널A ‘요즘 육아 – 금쪽같은 내 새끼’

/ 사진=채널A ‘요즘 육아 – 금쪽같은 내 새끼’

채널A ‘요즘 육아 – 금쪽같은 내 새끼’에서는 ‘약 13알을 먹어도 멈추지 않는 틱 증상으로 고통받는 초2 아들’의 사연이 공개된다. 이날 오은영 박사는 중대한 오류를 짚어낸다.이날 스튜디오에는 초2 아들을 혼자 키우는 싱글맘이 출연한다. 엄마는 “아들은 원래 밝고 착한 성격인데, 틱이 심해지면서 일상이 완전히 흔들리고 있다”며 눈물을 보인다. 실제 촬영에서 확인된 금쪽이의 틱 증상만 무려 9가지라는데. 호흡을 방해할 만큼 증상이 악화돼 숨쉬기조차 힘든 순간이 반복된다.엄마는 아들의 증상을 줄이기 위해 하루 13알의 약을 먹이고 있지만, 기대와 달리 금쪽이의 상태는 호전되지 않는다. 상황이 나아지지 않자, 엄마는 “내가 뭘 그렇게 잘못했나…”라며 자책 속에서 오열하고, 오은영 박사는 이 과정에서 부모가 놓치기 쉬운 ‘중대한 오류’를 짚어낸다.이어진 영상에서는 엄마가 금쪽이의 틱을 줄이기 위해 ‘이것’까지 포기했다고 털어놓는다. 틱은 스트레스가 쌓이면 심해지고, 편안해지면 줄어들 수 있지만, 오 박사는 엄마가 포기한 ‘이것’ 때문에 금쪽이의 불안은 더욱 심해지고 있다고 판단한다. 급기야 그로 인해 수시로 감정 폭발이 일어나고 있었는데. 도대체 금쪽이는 어떤 불안 속에서 틱을 멈추지 못하는 건지 궁금증을 모은다. 심지어는 사정상 멀리 떨어져 지내게 된 아빠와의 갑작스러운 이별에도 감정을 추스르지 못하며 틱을 멈추지 못하는 모습을 보여 안타까움을 자아낸다.과연 금쪽이는 어떤 말을 마음속에 담고 있길래 틱으로 불안을 표현하는 걸지 관심이 모인다. 끝내 오 박사에게 “틱은 왜 생기는 거예요?”라며 속상한 마음에 ‘이것’까지 생각했다고 해 오 박사의 마음을 울렸다는데.오는 21일 금요일 저녁 8시 10분, 채널A ‘요즘 육아 – 금쪽같은 내 새끼’에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr