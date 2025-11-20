24기 영식, 중도 하차하려다가 작심했다…"부실공사든 뭐든 끝내려고"('나솔사계')

사진제공=ENA, SBS Plus

사진제공=ENA, SBS Plus

‘나솔사계’ 24기 영식이 ‘특급 지원군’을 만난다. 또한 “부실공사든 뭐든, 나는 끝내려고”라며 각오를 다진다.20일 밤 10시 30분 방송하는 ENA와 SBS Plus의 ‘나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다’(이하 ‘나솔사계’)에서는 ‘0표’를 받고 ‘절망의 구렁텅이’에 빠져있던 24기 영식이 든든한 지원군의 등장으로 다시 한 번 각성한다.앞서 24기 영식은 ‘솔로나라’에 이어 ‘솔로민박’의 데이트 선택에서도 ‘0표’를 받아 좌절에 빠졌던 터. 밀려오는 ‘현타’에 멍하니 방에 누워 있던 24기 영식은 이날 마음을 가다듬고 ‘사계 데이트권’을 따기 위해 ‘열혈 공부’에 들어간다. 또한 쓸쓸한 고독을 잊기 위해 ‘폭풍 근육 운동’을 한다.잠시 후 “짜장면 왔습니다~”라는 말과 함께 ‘특급 지원군’이 등장해 24기 영식을 놀라게 한다. 이 ‘지원군’은 “왜 이러고 있어? 내가 어안이 벙벙하다, 진짜!”라고 그를 위로하고, “내가 ‘외출권’ 하나를 받아왔어~”라면서 24기 영식을 데리고 맛집으로 간다.반가운 ‘지원군’의 출격에 24기 영식은 “와~, 상상도 못했다!”며 감격스러워한다. 또한 “솔직히 말하면 저 오늘 또 울뻔 했다. 슈퍼스타, 슈퍼스타 해도 결국은 저를 선택 안한다. 지금 저는 광대다”라고 하소연한다. 이를 들어주던 ‘특급 지원군’은 “할 수 있는 건 다 해야지”라면서 진심 어린 조언을 건넨다. 24기 영식은 “저 그만 하겠다, 안 하겠다고 (제작진에게) 말하려 했다. 중도하차 하겠다고 하려 했는데, (지원군이) 오셔서…”라며 울컥한다. 나아가, 24기 영식은 “오늘 끝내려고 한다. 부실공사든 뭐든, 나는 끝내려고”라면서 다시 한 번 전의를 불태운다. 24기 영식을 각성하게 만든 ‘특급 지원군’이 누구일지 관심이 쏠린다.24기 영식을 위해 ‘솔로민박’을 찾은 지원군의 정체는 20일 밤 10시 30분 ENA와 SBS Plus에서 방송하는 ‘나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다’에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr